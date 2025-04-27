5 украинских звезд, которые вырвались из абьюзивных отношений и стали счастливыми

Кажанна

Ради любимого, с которым была четыре года, артистка пожертвовала театром и переехала в другой город. Парень буллил ее за внешность и проявлял чрезмерный контроль. Даже запрещал общаться с друзьями. Он постоянно заставлял девушку сомневаться в своих талантах. В то же время манипулировал обещаниями совместного будущего. В конце концов она смогла вырваться из этих отношений.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Анна Тринчер

На долю звезды выпало несколько токсичных партнеров. До брака с блогером Волошиным она имела опыт морального и физического абьюза.

Эти отношения длились около трех месяцев и стали тяжелым периодом, но в то же время важным уроком. Звезда обещала, что больше никогда не позволит подобному с собой произойти. Однако уже после развода снова наткнулась на недостойного мужчину, но и из этих отношений смогла вырваться.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Даша Астафьева

Экс-возлюбленный Даши не уважал себя и свое окружение, а со временем начал "ломать" ее энергию. Став опорой для такого мужчины, она только теряла. А он еще больше себя ненавидел и перекладывал вину на партнершу, чтобы та "опустилась до его уровня".

После такого опыта певица призвала женщин не игнорировать тревожные сигналы и искать поддержки, чтобы не потерять себя.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Олеся Жураковская

В единственном браке актриса оказалась в сложных отношениях, вследствие которых у нее начались "психические изменения". Сначала любовь напоминала сказку, но со временем превратились в постоянную ревность и психологическое давление. Страх и угнетение были настолько сильными, что возникали страшные мысли.

К счастью, мужчина решил разорвать связь. Звезда посоветовала всем женщинам не задерживаться в абьюзивных отношениях и полагаться исключительно на себя. Впоследствии она снова смогла открыть сердце новым чувствам.

Олеся Жураковская (instagram.com/zhurakivska_olesya)

Ксения Мишина

Актриса пережила сложные отношения с отцом своего сына Платона. Мужчина проявлял психологический абьюз. Начал хуже относиться к ней после беременности. Как выяснилось, он испугался ответственности. После расставания даже проявлял физическую агрессию.

Мишина дала шанс бывшему увидеться с мальчиком, когда он изъявил такое желание после начала полномасштабного вторжения. Однако скоро поняла: он не изменился и имеет другие мотивы.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, ранее певец Игорь Целип поделился, что стал жертвой абьюза со стороны женщины. Он прошел через психологическое давление и манипуляции, но нашел собственный путь к исцелению.