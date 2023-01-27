Українські зірки допоможуть лікарям безплатно вивчити англійську: як це буде

Навіщо лікарям англійська

Для українських лікарів, які не володіють англійською, видається вкрай складним ознайомлюватися з новітнім медичним контентом з оригінальних джерел, переважно американських та європейських. А це, своєю чергою, призводить до відставання медиків в Україні в знаннях відносно світової медичної спільноти та до збільшення медичних помилок.

Так, саме англійською мовою публікуються та доступні більшість наукових статей, міжнародних протоколів лікування та рекомендацій, курсів, лекцій, семінарів та конференцій, міжнародні бази даних медичних знань тощо. Також володіння мовою дає можливість для спілкування та консультацій із закордонними колегами.

Щоб допомогти медикам опанувати англійську, було поновлено програму "Англомовний лікар" від міжнародного благодійного фонду "Здоров'я українського народу".

Як відбуватиметься навчання

Частину програми створено за допомогою курсу онлайн самовчителя Pasha English, чия методика допоможе лікарям швидко освоїти базовий курс англійської мови.

Повний курс складається з 20 уроків, які поділяються на кілька частин:

конструкції з граматичних та лексичних тем для напрацювання побудови фраз,

діалоги двох видів (деталізовані з перекладом та анімаційні в режимі реального часу).

Для закріплення вміння використовувати вирази допоможуть пізнавально навчальні тексти, слова для запам'ятовування з використанням методу асоціацій та навчальні пісні.

Зазначимо, що такі пісні спеціально написали для курсу англійської мови артисти MONATIK, Юлія Саніна (The HARDKISS), Сергій Танчинець (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Євген Хмара, Вікторія Олізе та Аліна Башкіна.

Приклад - пісня Саніної "Questions", яка допоможе слухачам курсу навчитися будувати запитання англійською мовою.

Сама програма реалізується Українською асоціацією ортопедів-травматологів, Інститутом Ортопедії та травматології НАМНУ, Кафедрою НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, у партнерстві з освітньою онлайн-платформою з професійного розвитку лікарів "Аксемедін" (Accelerator of Medical Information).

Як лікарям взяти участь у програмі

У рамках програми понад 10 000 українських лікарів зможуть пройти навчання базовому курсу англійської мови на безплатній основі.

Для отримання безкоштовного доступу до базового блоку курсу необхідно:

бути діючим лікарем,

заповнити на платформі "Аксемедін" свій профіль та пройти верифікацію,

після її проходження слід вступити до спільноти "Англомовний лікар"... і розпочати навчання.

Додамо, що після успішного завершення першого етапу навчання лікарі продовжать вивчати англійську мову в рамках курсу "медичної англійської", де опанують спеціалізовані медичні терміни.