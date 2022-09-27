"Обрати лікаря неможливо". Що біженкам треба знати про безплатні пологи за кордоном

Послуги включають необхідні обстеження та догляд після народження дитини

Українські жінки, які під час вагітності шукають прихисток за кордоном, можуть розраховувати на безплатну медицину в іншій країні.

Послуги для наших біженок включають спостереження вагітності, допомогу під час пологів, післяпологовий догляд за породіллею і немовлям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Як стати на облік у зв'язку з вагітністю: необхідні кроки

Вагітні українки, які звернулися за прихистком в європейській країні, мають стати на облік та оформити місцеву обмінну карту. В багатьох випадках для медичного супроводження необхідно оформити медичну страховку, але це не є обов'язковою умовою в усіх країнах.

Зазначається, що медична допомога під час пологів та надання швидкої медичної допомоги вагітним є доступними і безоплатними навіть без наявності медичного страхування.

Залежно від правил обраної країни стати на облік у сімейного лікаря, гінеколога, акушера бажано до кінця першого триместру вагітності або за першої ж нагоди після прибуття, якщо термін вагітності вже більший.

"Якщо маєте із собою медичну картку від лікаря з України з даними про вагітність та загальний стан здоров'я, результатами аналізів — перекладіть важливу інформацію й надайте спеціалісту, який вестиме вагітність. Якщо такої медичної документації немає — місцевий лікар призначить необхідні аналізи та дослідження відповідно до потреби", - зауважують у МОЗ.

На сайті відомства постійно оновлюється інформація про надання безкоштовної медичної допомоги у країнах, які приймають українських біженців.

Фото: Обстеження під час вагітності - безплатні (gettyimages.com)

Що треба знати про народження дитини у різних країнах

Польща. Під час вагітності, пологів і післяпологового періоду жінка має право на:

отримання медичних послуг позачергово;

безкоштовні ліки з моменту підтвердження вагітності;

присутність та супровід близької людини під час пологів;

після виписки новонародженого її відвідуватиме соціально-сімейний акушер, який допоможе у догляді за малюком;

всі українки, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, мають право на безоплатну гінекологічну допомогу.

Велика Британія. Вагітні біженки мають право на безоплатну медичну допомогу, її організовує сімейний лікар. Послуги охорони материнства охоплюють догляд від початку вагітності до часу виписки з-під догляду акушерки – до 6 тижнів після пологів. Також пацієнтки мають право допомогу патронажної медсестри - кваліфікованої медичної сестри або акушерки, яка пройшла додаткову підготовку і допомагає дітям до 5 років залишатися здоровими. Німеччина. Вагітні жінки отримують усю необхідну медичну допомогу, контроль перебігу вагітності й розвитку дитини:

аналізи крові, сечі та ультразвукові дослідження,

підготовка до пологів, пологи й післяпологовий догляд.

Пологи приймають акушерки й медичні сестри, а також лікарі. Акушерка відвідує породіллю наступного дня після виписки з лікарні. Після цього жінку підтримуватиме лікар.

Франція. У цій країні пологи безкоштовні навіть у приватних клініках – там можуть пропонувати більш комфортні умови (наприклад, одномісну палату), проте державні заклади зазвичай мають краще медичне обладнання. Отже, можна вибрати лікарню, де народжувати. Але обрати лікаря неможливо – пологи приймає черговий акушер. Чехія. Допомога вагітним та під час пологів – безоплатна за наявності медичного страхування. Вагітна в Чехії має право вибрати пологовий будинок незалежно від місця проживання. У більшості пологових будинків необхідно зареєструватися від 14 тижня вагітності. Деякі заклади дозволяють зробити це онлайн.

Якщо жінка народила в Чехії до того, як отримати візу тимчасового захисту, витрати на медичну допомогу будуть відшкодовані страховою тільки у випадку отримання візи протягом 30 днів. Її новонароджена дитина має право на безоплатну медичну допомогу протягом 30 днів до отримання своєї візи. Проте для отримання безоплатної медичної допомоги потрібно протягом 8 днів від народження відразу оформити страхування на дитину.

Фото: У Британії патронажна медсестра підтримує дітей з народження до 5 років (gettyimages.com)

У МОЗ зазначають, що при народженні дитини за кордоном українки можуть отримати українські виплати від держави. Для цього необхідно подати легалізовані документи, що підтверджують народження дитини. Ці документи мають бути видані компетентними органами країни, де народився малюк.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі виділять житло українкам із дітьми.