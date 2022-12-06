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Лікуватимуть українців. Більшість українських медиків отримали дозвіл працювати у Польщі

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Вівторок 06 грудня 2022 12:03
Лікуватимуть українців. Більшість українських медиків отримали дозвіл працювати у Польщі Фото: Лікарі в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі незабаром матимуть можливість лікуватися у лікарів, які спілкуються українською мовою. Вже 2 тисячі медиків з України отримали дозвіл на роботу в Польщі.

Відбір пройшли більшість заявників, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl.

Загалом заявки на дозвіл працювати подали понад 3,3 тисячі лікарів та медсестер з України, які прибули у Польщу з 24 лютого. Наразі позитивну відповідь отримати майже 2 тисячі медичних працівників.

Питання спрощеної процедури працевлаштування для українських лікарів піднімалося у польському парламенті ще у вересні. Депутат Ганна Гілл-Пьонтек подала такий запит до міністра охорони здоров'я.

"Медичний персонал з України не має можливості займатися практикою та заробляти. Медичні установи мають труднощі із забезпеченням персоналом, а пацієнти страждають від довгих черг", - пояснила політик.

Вона повідомила, що від 24 лютого за дозволом на роботу звернулися 2243 лікарі та стоматологи. Ще 1107 заявок надійшли від медичних сестер та акушерок. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я погодило дозвіл на роботу 1215 лікарям та 723 медсестрам і акушеркам.

Лікуватимуть українців. Більшість українських медиків отримали дозвіл працювати у ПольщіФото: Понад 700 українських медсестер і акушерок можуть працювати за фахом у Польщі (gettyimages.com)

Тривале очікування чиновники пояснюють тим, що необхідно перевірити велику кількість документації. Для подання заявки необхідний переклад на польську мову, висновок національних консультантів у певній галузі медицини.

Раніше польські чиновники зазначали, що українських лікарів залучатимуть до лікування українських пацієнтів. Питання є актуальним, адже з перших днів польським лікарям доводилося консультувати наших біженців, використовуючи програми онлайн-перекладу на комп'ютерах.

Нагадаємо, ми писали, що українка поскаржилася на медицину в Канаді.

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