Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Украинские звезды на красной дорожке премии MUZVAR AWARDS 2024 привлекли внимание к проблеме бездомных животных и призвали каждого, кто имеет желание и возможность взять собачку из приюта в свою семью.

О таком милом и искреннем жесте пишет РБК-Украина (проект Styler), корреспонденты которого посетили мероприятие.

Так, на красный тротуар вышли актеры фильма "Песики" Ольга Сумская, Ирина Сопонару, Дмитрий Сова, Данил Повар и другие. Вместе с ними появились собаки из шелтера Gostomel Shelter, где сегодня находятся более 700 кошек и собак.

Украинские звезды на красном тротуаре MUZVAR AWARDS 2024 (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Цель акции - привлечь внимание к проблеме бездомных животных и напомнить, что каждый пес заслуживает любящей семьи.

"Мы хотим показать, что собаки из приюта - это не проблема, а невероятные друзья, которые могут стать частью вашей семьи. Они способны любить не меньше породистых, и каждая из них имеет свою уникальную историю и характер", - сказала Сумская.

На звездной дорожке со знаменитостями появились:

Молодая собачка Леди, которую бросили у приюта в 2023 году. Сейчас она счастлива, здорова и мечтает о доме.

Леди (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Взрослая собака Верона, спасенная военными с Харьковского направления. После эвакуации в октябре этого года готова стать частью семьи.

Верона (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Спокойная и мудрая собака Жужа, эвакуированная с прифронтовой территории. Она ожидает дом, где сможет жить в уюте и любви.

Жужа (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Уравновешенный пес Будда, эвакуированный из Сумской области. Он мечтает найти семью, которая подарит ему тепло и заботу.

Будда (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Маленькая ласковая девочка Лалеля, которая начала свою жизнь на улице, а впоследствии была подброшена в приют. Идеальная небольшая собачка для квартиры, которая станет отличным другом для своей новой семьи.

Ольга Сумская с Лалеей (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Забота о животных - одна из ключевых тем в будущем романтическом комедийном фильме "Песики". Во время съемки команда сотрудничала с убежищем Gostomel Shelter, откуда взяли несколько четырехлапых актеров.

Перформансы того типа, что состоялся на MUZVAR AWARDS 2024, являются частью более широкой инициативы, которая поощряет брать животных из приютов и тем самым помогать переполненным шелтерам.

"Мы всегда рады поддержке крупных медийных проектов, ведь это помогает изменять стереотипы о приютных животных. Надеемся, что благодаря этой акции кто-то из наших собак найдет свой дом. На красной дорожке были собаки, которые ищут семьи", - рассказала владелица приюта Мари Вронская.

Мари Вронская (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Добавим, что Gostomel Shelter - частный шелтер, обеспечивающий уход и реабилитацию для собак и кошек, потерявших дома. Убежище собственным опытом доказывает, что бездомные животные могут быть хорошими и верными друзьями, заслуживающими второго шанса.