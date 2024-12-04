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Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Среда 04 декабря 2024 15:05
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Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото) Ирина Сопонару с Вероной (фото: пресс-служба фильма "Песики")
Автор: Людмила Рябухіна

Украинские звезды на красной дорожке премии MUZVAR AWARDS 2024 привлекли внимание к проблеме бездомных животных и призвали каждого, кто имеет желание и возможность взять собачку из приюта в свою семью.

О таком милом и искреннем жесте пишет РБК-Украина (проект Styler), корреспонденты которого посетили мероприятие.

Так, на красный тротуар вышли актеры фильма "Песики" Ольга Сумская, Ирина Сопонару, Дмитрий Сова, Данил Повар и другие. Вместе с ними появились собаки из шелтера Gostomel Shelter, где сегодня находятся более 700 кошек и собак.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Украинские звезды на красном тротуаре MUZVAR AWARDS 2024 (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Цель акции - привлечь внимание к проблеме бездомных животных и напомнить, что каждый пес заслуживает любящей семьи.

"Мы хотим показать, что собаки из приюта - это не проблема, а невероятные друзья, которые могут стать частью вашей семьи. Они способны любить не меньше породистых, и каждая из них имеет свою уникальную историю и характер", - сказала Сумская.

На звездной дорожке со знаменитостями появились:

  • Молодая собачка Леди, которую бросили у приюта в 2023 году. Сейчас она счастлива, здорова и мечтает о доме.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Леди (фото: пресс-служба фильма "Песики")

  • Взрослая собака Верона, спасенная военными с Харьковского направления. После эвакуации в октябре этого года готова стать частью семьи.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Верона (фото: пресс-служба фильма "Песики")

  • Спокойная и мудрая собака Жужа, эвакуированная с прифронтовой территории. Она ожидает дом, где сможет жить в уюте и любви.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Жужа (фото: пресс-служба фильма "Песики")

  • Уравновешенный пес Будда, эвакуированный из Сумской области. Он мечтает найти семью, которая подарит ему тепло и заботу.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Будда (фото: пресс-служба фильма "Песики")

  • Маленькая ласковая девочка Лалеля, которая начала свою жизнь на улице, а впоследствии была подброшена в приют. Идеальная небольшая собачка для квартиры, которая станет отличным другом для своей новой семьи.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Ольга Сумская с Лалеей (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Забота о животных - одна из ключевых тем в будущем романтическом комедийном фильме "Песики". Во время съемки команда сотрудничала с убежищем Gostomel Shelter, откуда взяли несколько четырехлапых актеров.

Перформансы того типа, что состоялся на MUZVAR AWARDS 2024, являются частью более широкой инициативы, которая поощряет брать животных из приютов и тем самым помогать переполненным шелтерам.

"Мы всегда рады поддержке крупных медийных проектов, ведь это помогает изменять стереотипы о приютных животных. Надеемся, что благодаря этой акции кто-то из наших собак найдет свой дом. На красной дорожке были собаки, которые ищут семьи", - рассказала владелица приюта Мари Вронская.

Украинские звезды на красной дорожке умилили неожиданным жестом (фото)

Мари Вронская (фото: пресс-служба фильма "Песики")

Добавим, что Gostomel Shelter - частный шелтер, обеспечивающий уход и реабилитацию для собак и кошек, потерявших дома. Убежище собственным опытом доказывает, что бездомные животные могут быть хорошими и верными друзьями, заслуживающими второго шанса.

Раньше мы делились интересными фактами о фильме "Песики", который станет дебютом для Леси Никитюк на большом экране, и когда он выйдет.

Также читайте о пользе общения детей с домашними животными.

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