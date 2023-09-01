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Українські захисники привітали школярів із Днем знань: чуттєве відео

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 09:55
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Українські захисники привітали школярів із Днем знань: чуттєве відео Українські воїни привітали дітей з 1 вересня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

1 вересня в Україні відзначають День знань, і традиційно у всіх навчальних закладах розпочинається новий навчальний рік. Українські військові також долучилися до привітань і побажань школярам.

Відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У відео взяли участь декілька військових, які звертаються до глядача як до маленького воїна.

Захисники запевняють, що міцно тримають лінію фронту, нищать окупантів і відправляють їх туди, де їм місце - в пеклі.

"Ми тут боремося за майбутнє країни, за існування нашої нації. А от будувати державу, перетворювати існування на процвітання, помилки - на правильні висновки належить тобі", - кажуть воїни.

Вони додають, що будувати нову країну може бути важко, незрозуміло, але точно цікаво.

"Плекай українську культуру. Вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся назустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі вже завтра. І не лише тобі - нам. Знання та культура - це те, що відрізняє нас від ворога. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду, і ти розкажеш мені все, що вивчив. Я розраховую на тебе. Не підведи", - звернулися захисники до молодшого покоління України.

Нагадаємо, що від сьогодні в багатьох школах розпочалося очне навчання, але лише за умови, що заклад освіти має укриття, де можна розмістити всіх учнів і працівників. Крім того, в освітньому процесі можна застосовувати дистанційну та змішану форми навчання.

Раніше ми розповідали, яка ситуація із забезпеченням дітей у школах.

Читайте також, коли в школах Києва будуть канікули.

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