Guzema, Youko и другие украинские бренды, которые выпускают символические украшения

За последние полтора года Украина и восприятие мира у украинцев очень изменилось, ведь поменялась наша жизнь. Именно поэтому начали появляться символические вещи и бренды, которые их и производят.

При подготовке материала были использованы источники: Instagram guzema_jewelry, Instagram youkojewelrly, Instagram sribnakraina, Instagram sovajewels, Instagram Zolotyivik.

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку украинских ювелирных брендов, производящих украшения с символами Украины, победы и свободы.

Guzema

Украинский бренд ювелирных изделий, основательницей которого является Валерия Гузема. Почти с самого начала войны бренд выпускает украшения с украинскими символами, подтекстами и в палитре украинского флага.

Украшение от бренда Guzema (фото: instagram.com/guzema_jewelry)

Бренд Guzema очень популярен среди украинок. Поэтому его позиция и политика довольно сильно влияют на мнение украинских покупателей. Этот бренд очень часто выбирает и первая леди Украины, поскольку символы, которые Guzema вкладывает в украшения, очень сильны.

Sova

Ювелирный дом Sova, который рекламируют многие украинские звезды, также имеет в своих коллекциях определенные символы украинской культуры.

Украшение от ювелирного будка Sova (фото: instagram.com/sovajewels)

Тем самым производитель демонстрирует, насколько важно даже в мелочах воплощать символизм.

Youko

Это украинский бренд ювелирных украшений ручной работы. Они собственноручно выводят орнаменты вышиванок на подвесках и кольцах.

Украшение от бренда Youko (фото: instagram.com/youkojewelry)

Это свидетельствует о сильной и сознательной общественной позиции, что может только радовать.

Серібна країна

Всеукраинская ювелирная сеть Срібна країна тоже не отстает и производит собственные украшения с символикой Украины.

Украшения от "Срібної країни" (фото: instagram.com/sribnakraina)

В своем каталоге они представляют комплекты, изготовленные в желто-голубых цветах.

Золотий вік

Ювелирный бренд, который когда-то рекламировал президент Украины Владимир Зеленский, также активно воплощает в украшения украинский символизм.

Украшение от "Золотого віку" (фото: instagram.com/zolotyinik)

Это можно увидеть на кулонах, серьгах и других украшениях, которые выглядят очень достойно и демонстрируют любовь к Украине.

Стоит добавить, что украинские бренды очень сознательны и пропагандируют в своих украшениях правильные символы. Их немного, но они особенные и действительно имеют силу и смысл.