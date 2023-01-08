Українські YouTube-канали, на які варто підписатись. І ось - чому

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масову відмову українців від ворожого контенту. Ми почали шукати альтернативу серед вітчизняного.
На які українські YouTube-канали варто підписатись прямо зараз - читайте нижче в матеріалі Styler.
Це українськомовні YouTube-канали, які без фальсифікацій, доступно та цікаво, розповідають про історію України та світу:
Чи не найбільше ми були залежні від гумористичного контенту РФ. Але у нас є багато власних крутих розважальних YouTube-каналів, які не лише змушують нас посміхатись, а й роблять добру справу - донатять на ЗСУ.
На цих YouTube-каналах виходять інтерв’ю з різноманітними та цікавими гостями:
Це YouTube-канали, які якісно та регулярно оглядають політичні новини України:
Антон Птушкін є одним із найголовніших тревел-блогерів України. Зараз він знімає відео на воєнну тематику: поїздки на Донбас, українські волонтери тощо. Узол і Манько та Однією правою знімають дуже якісний та цікавий контент, який точно потребує нашої уваги. А ще прямо зараз підпишіться на такі канали, як:
Розбір фільмів, серіалів, відео. Це все є на каналі Загін Кіноманів. А от Андрій Бєдняков та Міша Кацурін познайомлять вас із їжею Києва, Львова, Катару та інших міст і країн. Також радимо такі канали:
Аналіз футбольних матчів та чемпіонатів, найсвіжіші інсайди про збірну України з футболу та інше. Це все ви знайдете на цих YouTube-каналах:
Якщо ви полюбляєте готувати, то ці YouTube-канали точно стануть у пригоді та покращать вашу культуру харчування. Смачні рецепти української та світової кухонь можна знайти тут:
Ці YouTube-канали висвітлюють важливі та актуальні теми, що пов’язані з психологією та саморозвитком:
Раніше ми ділились переліком фільмів про Україну, які варто подивитись прямо зараз.
Нещодавно ми робили підбірку різдвяних фільмів, які подарують вам святкову атмосферу.