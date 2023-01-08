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Українські YouTube-канали, на які варто підписатись. І ось - чому

Кращі YouTube-канали, які треба дивитися (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масову відмову українців від ворожого контенту. Ми почали шукати альтернативу серед вітчизняного.

На які українські YouTube-канали варто підписатись прямо зараз - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія

Це українськомовні YouTube-канали, які без фальсифікацій, доступно та цікаво, розповідають про історію України та світу:

  • Імені Т. Г. Шевченка
  • Історія Без Міфів
  • WAS: Популярна історія
  • Олександр Алфьоров
  • Історія для дорослих

Розваги

Чи не найбільше ми були залежні від гумористичного контенту РФ. Але у нас є багато власних крутих розважальних YouTube-каналів, які не лише змушують нас посміхатись, а й роблять добру справу - донатять на ЗСУ.

  • Aleksey Durnev
  • ЛЕВИ НА ДЖИПІ
  • Солов’їне шоу
  • BAKAI ua БАКАЙ СЕРГІЙ
  • УкрЮтюбПроєкт
  • АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО
  • STAND UP Battle Club
  • Телебачення Торонто
  • Ветерани космічних військ

Інтерв’ю

На цих YouTube-каналах виходять інтерв’ю з різноманітними та цікавими гостями:

  • РОЗМОВА
  • Бомбардир
  • Аліна Доротюк
  • Маша Єфросиніна
  • GLOSTER FM
  • ВІДДУШІВДУШУ
  • Зе Інтерв'юер

Політика і новини

Це YouTube-канали, які якісно та регулярно оглядають політичні новини України:

Тревел

Антон Птушкін є одним із найголовніших тревел-блогерів України. Зараз він знімає відео на воєнну тематику: поїздки на Донбас, українські волонтери тощо. Узол і Манько та Однією правою знімають дуже якісний та цікавий контент, який точно потребує нашої уваги. А ще прямо зараз підпишіться на такі канали, як:

  • Маша Себова
  • Залізні магістралі
  • Хащі
  • Орест Зуб

Пізнавальний контент

Розбір фільмів, серіалів, відео. Це все є на каналі Загін Кіноманів. А от Андрій Бєдняков та Міша Кацурін познайомлять вас із їжею Києва, Львова, Катару та інших міст і країн. Також радимо такі канали:

  • Geek Journal
  • Пан Карпан
  • Dima Maleev
  • Клятий раціоналіст
  • Цікава наука

Спорт

Аналіз футбольних матчів та чемпіонатів, найсвіжіші інсайди про збірну України з футболу та інше. Це все ви знайдете на цих YouTube-каналах:

  • ВЗБІРНА
  • Вацко Live
  • ТРЕНДЕЦЬ
  • ТаТоТаке
  • Суспільне Спорт

Кулінарія і рецепти

Якщо ви полюбляєте готувати, то ці YouTube-канали точно стануть у пригоді та покращать вашу культуру харчування. Смачні рецепти української та світової кухонь можна знайти тут:

  • Костянтин Грубич
  • Євген Клопотенко
  • Готуємо страви з Шефкухарем
  • Ваніль і шоколад
  • КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Саморозвиток і психологія

Ці YouTube-канали висвітлюють важливі та актуальні теми, що пов’язані з психологією та саморозвитком:

  • Спартак Суббота Психолог
  • ТАЯ ЖОВТЕНЬ
  • Uliana Kuntii
  • Пітятко

Раніше ми ділились переліком фільмів про Україну, які варто подивитись прямо зараз.

Нещодавно ми робили підбірку різдвяних фільмів, які подарують вам святкову атмосферу.

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