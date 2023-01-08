Украинские YouTube-каналы, на которые следует подписаться. И вот - почему

История

Это украиноязычные YouTube-каналы, которые без фальсификаций доступно и интересно рассказывают об истории Украины и мира:

Имени Т. Г. Шевченко

История Без Мифов

WAS: Популярная история

Александр Алферов

История для взрослых

Развлечения

Больше всего мы были зависимы от юмористического контента РФ. Но у нас есть много собственных крутых развлекательных YouTube-каналов, которые не только заставляют нас улыбаться, но и делают доброе дело - донатят на ВСУ.

Aleksey Durnev

ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ

Солов’їне шоу

BAKAI ua БАКАЙ СЕРГИЙ

УкрЮтюбПроект

АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО

STAND UP Battle Club

Телебачення Торонто

Ветерани космічних військ

Интервью

На этих YouTube каналах выходят интервью с разнообразными и интересными гостями:

РОЗМОВА

Бомбардир

Алина Доротюк

Маша Ефросинина

GLOSTER FM

ВІДДУШІВДУШУ

Зе Інтерв'юер

Политика и новости

Это YouTube-каналы, которые качественно и регулярно обозревают политические новости Украины:

РБК-Украина

Ярема Дух

Ukrainian Media Network

STERNENKO

ISLND TV

Тревел

Антон Птушкин является одним из самых главных тревел-блоггеров Украины. Сейчас он снимает видео на военную тематику: поездки на Донбасс, украинские волонтеры. Узол и Манько и Одной правой снимают очень качественный и интересный контент, который точно требует нашего внимания. А еще прямо сейчас подпишитесь на такие каналы, как:

Маша Себова

Залізні магістралі

Хащі

Орест Зуб

Познавательный контент

Разбор фильмов, сериалов, видео. Это все есть на канале Отряд Киноманов. А вот Андрей Бедняков и Миша Кацурин познакомят вас с едой Киева, Львова, Катара и других городов и стран. Также рекомендуем следующие каналы:

Geek Journal

Пан Карпан

Dima Maleev

Клятий раціоналіст

Цікава наука

Спорт

Анализ футбольных матчей и чемпионатов, свежие инсайды о сборной Украины по футболу и прочее. Это все вы найдете на этих YouTube-каналах:

ВЗБІРНА

Вацко Live

ТРЕНДЕЦЬ

ТаТоТаке

Суспільне Спорт

Кулинария и рецепты

Если вы любите готовить, то эти YouTube-каналы точно пригодятся и улучшат вашу культуру питания. Вкусные рецепты украинской и мировой кухонь можно найти здесь:

Константин Грубич

Евгений Клопотенко

Готуємо страви з Шефкухарем

Ваніль і шоколад

КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Саморазвитие и психология

Эти YouTube-каналы освещают важные и актуальные темы, связанные с психологией и саморазвитием: