Українські YouTube-канали, на які варто підписатись. І ось - чому
Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масову відмову українців від ворожого контенту. Ми почали шукати альтернативу серед вітчизняного.
На які українські YouTube-канали варто підписатись прямо зараз - читайте нижче в матеріалі Styler.
Історія
Це українськомовні YouTube-канали, які без фальсифікацій, доступно та цікаво, розповідають про історію України та світу:
- Імені Т. Г. Шевченка
- Історія Без Міфів
- WAS: Популярна історія
- Олександр Алфьоров
- Історія для дорослих
Розваги
Чи не найбільше ми були залежні від гумористичного контенту РФ. Але у нас є багато власних крутих розважальних YouTube-каналів, які не лише змушують нас посміхатись, а й роблять добру справу - донатять на ЗСУ.
- Aleksey Durnev
- ЛЕВИ НА ДЖИПІ
- Солов’їне шоу
- BAKAI ua БАКАЙ СЕРГІЙ
- УкрЮтюбПроєкт
- АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО
- STAND UP Battle Club
- Телебачення Торонто
- Ветерани космічних військ
Інтерв’ю
На цих YouTube-каналах виходять інтерв’ю з різноманітними та цікавими гостями:
- РОЗМОВА
- Бомбардир
- Аліна Доротюк
- Маша Єфросиніна
- GLOSTER FM
- ВІДДУШІВДУШУ
- Зе Інтерв'юер
Політика і новини
Це YouTube-канали, які якісно та регулярно оглядають політичні новини України:
- РБК-Україна
- Ярема Дух
- Ukrainian Media Network
- STERNENKO
- ISLND TV
Тревел
Антон Птушкін є одним із найголовніших тревел-блогерів України. Зараз він знімає відео на воєнну тематику: поїздки на Донбас, українські волонтери тощо. Узол і Манько та Однією правою знімають дуже якісний та цікавий контент, який точно потребує нашої уваги. А ще прямо зараз підпишіться на такі канали, як:
- Маша Себова
- Залізні магістралі
- Хащі
- Орест Зуб
Пізнавальний контент
Розбір фільмів, серіалів, відео. Це все є на каналі Загін Кіноманів. А от Андрій Бєдняков та Міша Кацурін познайомлять вас із їжею Києва, Львова, Катару та інших міст і країн. Також радимо такі канали:
- Geek Journal
- Пан Карпан
- Dima Maleev
- Клятий раціоналіст
- Цікава наука
Спорт
Аналіз футбольних матчів та чемпіонатів, найсвіжіші інсайди про збірну України з футболу та інше. Це все ви знайдете на цих YouTube-каналах:
- ВЗБІРНА
- Вацко Live
- ТРЕНДЕЦЬ
- ТаТоТаке
- Суспільне Спорт
Кулінарія і рецепти
Якщо ви полюбляєте готувати, то ці YouTube-канали точно стануть у пригоді та покращать вашу культуру харчування. Смачні рецепти української та світової кухонь можна знайти тут:
- Костянтин Грубич
- Євген Клопотенко
- Готуємо страви з Шефкухарем
- Ваніль і шоколад
- КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ
Саморозвиток і психологія
Ці YouTube-канали висвітлюють важливі та актуальні теми, що пов’язані з психологією та саморозвитком:
- Спартак Суббота Психолог
- ТАЯ ЖОВТЕНЬ
- Uliana Kuntii
- Пітятко
Раніше ми ділились переліком фільмів про Україну, які варто подивитись прямо зараз.
Нещодавно ми робили підбірку різдвяних фільмів, які подарують вам святкову атмосферу.