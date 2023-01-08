Українські YouTube-канали, на які варто підписатись. І ось - чому

На які українські YouTube-канали варто підписатись прямо зараз - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія

Це українськомовні YouTube-канали, які без фальсифікацій, доступно та цікаво, розповідають про історію України та світу:

Імені Т. Г. Шевченка

Історія Без Міфів

WAS: Популярна історія

Олександр Алфьоров

Історія для дорослих

Розваги

Чи не найбільше ми були залежні від гумористичного контенту РФ. Але у нас є багато власних крутих розважальних YouTube-каналів, які не лише змушують нас посміхатись, а й роблять добру справу - донатять на ЗСУ.

Aleksey Durnev

ЛЕВИ НА ДЖИПІ

Солов’їне шоу

BAKAI ua БАКАЙ СЕРГІЙ

УкрЮтюбПроєкт

АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО

STAND UP Battle Club

Телебачення Торонто

Ветерани космічних військ

Інтерв’ю

На цих YouTube-каналах виходять інтерв’ю з різноманітними та цікавими гостями:

РОЗМОВА

Бомбардир

Аліна Доротюк

Маша Єфросиніна

GLOSTER FM

ВІДДУШІВДУШУ

Зе Інтерв'юер

Політика і новини

Це YouTube-канали, які якісно та регулярно оглядають політичні новини України:

РБК-Україна

Ярема Дух

Ukrainian Media Network

STERNENKO

ISLND TV

Тревел

Антон Птушкін є одним із найголовніших тревел-блогерів України. Зараз він знімає відео на воєнну тематику: поїздки на Донбас, українські волонтери тощо. Узол і Манько та Однією правою знімають дуже якісний та цікавий контент, який точно потребує нашої уваги. А ще прямо зараз підпишіться на такі канали, як:

Маша Себова

Залізні магістралі

Хащі

Орест Зуб

Пізнавальний контент

Розбір фільмів, серіалів, відео. Це все є на каналі Загін Кіноманів. А от Андрій Бєдняков та Міша Кацурін познайомлять вас із їжею Києва, Львова, Катару та інших міст і країн. Також радимо такі канали:

Geek Journal

Пан Карпан

Dima Maleev

Клятий раціоналіст

Цікава наука

Спорт

Аналіз футбольних матчів та чемпіонатів, найсвіжіші інсайди про збірну України з футболу та інше. Це все ви знайдете на цих YouTube-каналах:

ВЗБІРНА

Вацко Live

ТРЕНДЕЦЬ

ТаТоТаке

Суспільне Спорт

Кулінарія і рецепти

Якщо ви полюбляєте готувати, то ці YouTube-канали точно стануть у пригоді та покращать вашу культуру харчування. Смачні рецепти української та світової кухонь можна знайти тут:

Костянтин Грубич

Євген Клопотенко

Готуємо страви з Шефкухарем

Ваніль і шоколад

КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Саморозвиток і психологія

Ці YouTube-канали висвітлюють важливі та актуальні теми, що пов’язані з психологією та саморозвитком: