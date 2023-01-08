Украинские YouTube-каналы, на которые следует подписаться. И вот - почему
Полномасштабное вторжение России повлекло за собой массовый отказ украинцев от враждебного контента. Мы начали искать альтернативу среди отечественных.
На какие украинские YouTube-каналы следует подписаться прямо сейчас - читайте ниже в материале Styler.
История
Это украиноязычные YouTube-каналы, которые без фальсификаций доступно и интересно рассказывают об истории Украины и мира:
- Имени Т. Г. Шевченко
- История Без Мифов
- WAS: Популярная история
- Александр Алферов
- История для взрослых
Развлечения
Больше всего мы были зависимы от юмористического контента РФ. Но у нас есть много собственных крутых развлекательных YouTube-каналов, которые не только заставляют нас улыбаться, но и делают доброе дело - донатят на ВСУ.
- Aleksey Durnev
- ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ
- Солов’їне шоу
- BAKAI ua БАКАЙ СЕРГИЙ
- УкрЮтюбПроект
- АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО
- STAND UP Battle Club
- Телебачення Торонто
- Ветерани космічних військ
Интервью
На этих YouTube каналах выходят интервью с разнообразными и интересными гостями:
- РОЗМОВА
- Бомбардир
- Алина Доротюк
- Маша Ефросинина
- GLOSTER FM
- ВІДДУШІВДУШУ
- Зе Інтерв'юер
Политика и новости
Это YouTube-каналы, которые качественно и регулярно обозревают политические новости Украины:
- РБК-Украина
- Ярема Дух
- Ukrainian Media Network
- STERNENKO
- ISLND TV
Тревел
Антон Птушкин является одним из самых главных тревел-блоггеров Украины. Сейчас он снимает видео на военную тематику: поездки на Донбасс, украинские волонтеры. Узол и Манько и Одной правой снимают очень качественный и интересный контент, который точно требует нашего внимания. А еще прямо сейчас подпишитесь на такие каналы, как:
- Маша Себова
- Залізні магістралі
- Хащі
- Орест Зуб
Познавательный контент
Разбор фильмов, сериалов, видео. Это все есть на канале Отряд Киноманов. А вот Андрей Бедняков и Миша Кацурин познакомят вас с едой Киева, Львова, Катара и других городов и стран. Также рекомендуем следующие каналы:
- Geek Journal
- Пан Карпан
- Dima Maleev
- Клятий раціоналіст
- Цікава наука
Спорт
Анализ футбольных матчей и чемпионатов, свежие инсайды о сборной Украины по футболу и прочее. Это все вы найдете на этих YouTube-каналах:
- ВЗБІРНА
- Вацко Live
- ТРЕНДЕЦЬ
- ТаТоТаке
- Суспільне Спорт
Кулинария и рецепты
Если вы любите готовить, то эти YouTube-каналы точно пригодятся и улучшат вашу культуру питания. Вкусные рецепты украинской и мировой кухонь можно найти здесь:
- Константин Грубич
- Евгений Клопотенко
- Готуємо страви з Шефкухарем
- Ваніль і шоколад
- КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ
Саморазвитие и психология
Эти YouTube-каналы освещают важные и актуальные темы, связанные с психологией и саморазвитием:
- Спартак Суббота Психолог
- ТАЯ ЖОВТЕНЬ
- Uliana Kuntii
- Пітятко
Раньше мы делились перечнем фильмов об Украине, которые стоит посмотреть прямо сейчас.
Недавно мы делали подборку рождественских фильмов, которые подарят вам праздничную атмосферу.