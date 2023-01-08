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Украинские YouTube-каналы, на которые следует подписаться. И вот - почему

Новина українською →
Воскресенье 08 января 2023 09:07
Украинские YouTube-каналы, на которые следует подписаться. И вот - почему Лучшие YouTube-каналы, которые нужно смотреть (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Полномасштабное вторжение России повлекло за собой массовый отказ украинцев от враждебного контента. Мы начали искать альтернативу среди отечественных.

На какие украинские YouTube-каналы следует подписаться прямо сейчас - читайте ниже в материале Styler.

История

Это украиноязычные YouTube-каналы, которые без фальсификаций доступно и интересно рассказывают об истории Украины и мира:

  • Имени Т. Г. Шевченко
  • История Без Мифов
  • WAS: Популярная история
  • Александр Алферов
  • История для взрослых

Развлечения

Больше всего мы были зависимы от юмористического контента РФ. Но у нас есть много собственных крутых развлекательных YouTube-каналов, которые не только заставляют нас улыбаться, но и делают доброе дело - донатят на ВСУ.

  • Aleksey Durnev
  • ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ
  • Солов’їне шоу
  • BAKAI ua БАКАЙ СЕРГИЙ
  • УкрЮтюбПроект
  • АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО
  • STAND UP Battle Club
  • Телебачення Торонто
  • Ветерани космічних військ

Интервью

На этих YouTube каналах выходят интервью с разнообразными и интересными гостями:

  • РОЗМОВА
  • Бомбардир
  • Алина Доротюк
  • Маша Ефросинина
  • GLOSTER FM
  • ВІДДУШІВДУШУ
  • Зе Інтерв'юер

Политика и новости

Это YouTube-каналы, которые качественно и регулярно обозревают политические новости Украины:

Тревел

Антон Птушкин является одним из самых главных тревел-блоггеров Украины. Сейчас он снимает видео на военную тематику: поездки на Донбасс, украинские волонтеры. Узол и Манько и Одной правой снимают очень качественный и интересный контент, который точно требует нашего внимания. А еще прямо сейчас подпишитесь на такие каналы, как:

  • Маша Себова
  • Залізні магістралі
  • Хащі
  • Орест Зуб

Познавательный контент

Разбор фильмов, сериалов, видео. Это все есть на канале Отряд Киноманов. А вот Андрей Бедняков и Миша Кацурин познакомят вас с едой Киева, Львова, Катара и других городов и стран. Также рекомендуем следующие каналы:

  • Geek Journal
  • Пан Карпан
  • Dima Maleev
  • Клятий раціоналіст
  • Цікава наука

Спорт

Анализ футбольных матчей и чемпионатов, свежие инсайды о сборной Украины по футболу и прочее. Это все вы найдете на этих YouTube-каналах:

  • ВЗБІРНА
  • Вацко Live
  • ТРЕНДЕЦЬ
  • ТаТоТаке
  • Суспільне Спорт

Кулинария и рецепты

Если вы любите готовить, то эти YouTube-каналы точно пригодятся и улучшат вашу культуру питания. Вкусные рецепты украинской и мировой кухонь можно найти здесь:

  • Константин Грубич
  • Евгений Клопотенко
  • Готуємо страви з Шефкухарем
  • Ваніль і шоколад
  • КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Саморазвитие и психология

Эти YouTube-каналы освещают важные и актуальные темы, связанные с психологией и саморазвитием:

  • Спартак Суббота Психолог
  • ТАЯ ЖОВТЕНЬ
  • Uliana Kuntii
  • Пітятко

Раньше мы делились перечнем фильмов об Украине, которые стоит посмотреть прямо сейчас.

Недавно мы делали подборку рождественских фильмов, которые подарят вам праздничную атмосферу.

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