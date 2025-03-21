Глибоко, потужно, атмосферно. Легенди української музики і літератури випустили особливу пісню

Культовий гурт Мертвий Півень та цьогорічний лауреат Шевченківської премії, видатний поет Юрій Іздрик представили результат своєї творчої співпраці - пісню та відео під назвою "Страх".

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу львівського колективу.

Відомо, що дружба між МП та Іздриком сягає ще далеких 90-х років минулого століття. Їхні шляхи неодноразово перетиналися на мистецьких подіях.

Однак, попри багаторічну творчу близькість, лише у 2025 році "півні" наважилися покласти на музику вірш Іздрика "Genius loci" та навіть запропонували автору вперше заспівати у власному треку.

"Пісня "Страх" виникла в період гастролей Мертвого Півня як рефлексія на концертні пригоди групи. Це портрет мандрівних музик на всі часи у візії кращого українського поета сучасності. Страх, у цьому випадку - це основний каталізатор і мотивація для них. У відео смислове навантаження ще більш розширене - ми бачимо зловісні фобії та символи, картину непростого буття музикантів", - коментує фронтмен гурту Юрій Рокецький.

До слова, кліп до пісні "Страх" став черговою співпрацею Мертвого Півня з талановитою режисеркою Світланою Благітко, яка раніше працювала над їхніми відео до пісень "Цигарка" та "Жінка з чорним як земля волоссям".

Додамо, що Юрій Іздрик - видатний сучасний український письменник, поет, есеїст, перекладач та культуролог. Він є однією з ключових постатей української літератури постмодернізму та експериментальної прози. Його творчість характеризується експериментаторством з формою та змістом, іронією, грою з читачем, фрагментарністю та поєднанням різних стилів.

Не так давно його вірші на музику поклала Jerry Heil. Нещодавно співачка у дуеті з MONATIK заспівала пісню "Вимолив", в основу якої було покладено вірш "Rattle".

А перед цим Яна у відверте музичне зізнання поєднала дві поезії Іздрика - "Cycles" та "Solvere". Результатом експерименту стала пронизлива пісня "Розчиняюсь".

Вас також може зацікавити