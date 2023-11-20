Страйк польських перевізників: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Польські перевізники продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Перетнути її не можуть близько 3 тисяч вантажівок.

"За даними від польських прикордонників, це майже 2900 вантажівок (мова про заблоковані вантажівки - ред.). Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець" - майже 1200, навпроти "Ягодина" - майже 1100 і близько 600 навпроти "Рави-Руської", - розповів Демченко.

За його словами, страйкарі пропускають по кілька вантажівок на годину в обидва боки. На цьому фоні інтенсивність руху впала більш ніж удвічі в порівнянні з тим, як було до страйку.

"Учасники акції пропускають по кілька транспортних засобів. На в'їзд та виїзд це може бути по 2-5-8 вантажівок на годину, а потім знову по дві. Тобто інтенсивність руху ми не фіксуємо. Єдине, ми можемо констатувати певну інтенсивність через "Краковець" у напрямку виїзду з України", - уточнив речник.

Що передувало

Нагадаємо, раніше польські перевізники розпочали страйк на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, а саме: "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребінне". Таким чином, рух вантажівок там було заблоковано.

Вони висунули українській владі умови для того, щоб припинити страйк. Зокрема, для українських перевізників вимагають повернути практику дозволів.

Більш детально про блокаду кордону Польщі з Україною перевізниками можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.