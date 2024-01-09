Водители могут получить штраф за грязные номера: сумма и как избежать наказания

Загрязненные номерные знаки на автомобилях украинских водителей могут послужить причиной не только остановки автомобиля полицией, но и штрафа. Умение защитить свои права поможет избежать незаконных штрафов и сохранить свои средства и нервы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Что означает "загрязненные номерные знаки"

Грязные номерные знаки - это те, которые покрыты грязью, снегом или другими веществами, затрудняющими или делающими невозможным чтение.

Специалисты говорят, что неоднозначность в трактовке этого понятия по части уровня загрязненности приводит к тому, что полиция злоупотребляет своими полномочиями, выписывая штрафы даже при незначительном загрязнении.

Что об этом говорится в ПДД

В правилах дорожного движения Украины (пункт 2.9) говорится, чтобы водители не управляли транспортными средствами не с какими-либо загрязнениями, а только если знаки загрязнены до уровня, когда невозможно различить символы с расстояния 20 метров.

Какая ответственность

За нарушение этих требований на водителя может быть наложен штраф в размере 1190 грн согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Однако штраф может быть наложен только в случае, если номерные знаки нечитаемы с расстояния 20 метров. То есть оценка читабельности должна производиться лично инспектором в присутствии водителя на расстоянии ровно 20 метров.

Как инспектор должен доказать нарушение

Полицейский должен доказать не читаемость номерных знаков с помощью фото или видеофиксации, где ясно видно, что номерные знаки не читаемы.

Важно, если номерные знаки загрязнились во время движения и водитель этого не знал, то в его действиях нет умысла. Если нет умысла, закон запрещает наложение штрафа на водителя.

Именно на этом водитель должен настаивать. Однако адвокаты отметили, что часто на практике инспекторы игнорируют это требование.

Что следует знать водителям

Эксперты советуют в случае остановки полицией сразу устранить проблему на месте. То есть, немедленно очистить номерные знаки. После этого нужно попросить инспектора предъявить для ознакомления фото, или видеодоказательства наличия нарушения.

Если доказательства отсутствуют, то соответственно нет оснований для штрафа.

Как поступить, когда получили штраф

Если вам все же выписан штраф, существует два пути: либо оплатить его, либо обжаловать.

Обжалование возможно в случае, если инспектор не смог доказать наличие нарушения или в случае несоблюдения им процедуры наложения штрафа.