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Украинские военные обнаружили гигантского зайца во время разминирования Херсона. Таких даже в Чернобыле не было! (фото)

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Херсонская область, Вторник 27 июня 2023 19:42
Украинские военные обнаружили гигантского зайца во время разминирования Херсона. Таких даже в Чернобыле не было! (фото) Гигантский заяц в Херсоне (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во время разминирования деоккупированной территории Херсонской области украинские военные обнаружили огромного зайца, скрывавшегося в кустах. Однако животное таких размеров было тяжело не заметить.

Об этом пишет Daily Star.

На фото защитник Украины держит гигантского зайца на руках, когда тот смотрит прямо в камеру. Правда, взгляд у него не очень довольный.

Украинские военные обнаружили гигантского зайца во время разминирования Херсона. Таких даже в Чернобыле не было! (фото)

Фото: (dailystar.co.uk)

Фотография военного ВСУ с зайцем вызвала настоящую дискуссию в Twitter. Одни пользователи начали утверждать, что украинская армия - это настоящие зоозащитники, которые очень заботятся о меньших братьях.

Другие комментаторы предполагали, что это не заяц, а маленький кенгуру, которые в Украине и близко не водятся.

Пишут также и то, что животные тянутся к хорошим людям после всех ужасов, которые творили россияне во время оккупации. В этом случае ВСУ становятся "глотком добра" не только для людей, но и для четвероногих друзей.

Нашлись даже такие пользователи, которые писали, что этот аномального размера заяц из Чернобыля. Однако, очевидно, это невозможно, ведь между Чернобылем и Херсоном примерно 700 километров.

Раньше мы показывали животное из заповедника Чернобыля, за которым часто охотятся браконьеры.

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