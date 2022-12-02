Українські військові під час копання бліндажу знайшли кераміку епохи пізньої бронзи (фото)

Українські військові на сході країни копали бліндаж та виявили останки. Спочатку подумали, що це кістяк з Другої чи навіть Першої світової війни. Але виявилося, що, крім останків, там є ще й кераміка епохи пізньої бронзи.
Деталі розповіла історик та київський гід Анна Лаврусь на своїй сторінці Facebook.
"Коханий чоловік із побратимами копали бліндаж. Викопали залишки людських кісток. Ну так, зараз таке можна викопати в місцях, де йдуть/йшли бої. Тому в першу чергу подумали про загиблого на війні. Потім придивилися - зрозуміли, що скелет давній, з часів Другої, а може й Першої світовою", - розповіла Анна.
Далі військові зупинили роботу та викликали спеціалістів. На місці розкопок виявили окрім кісток ще й кераміку.
"Приїхали науковці й знаходять окрім кісток ще й кераміку. За малюнком на горщику та іншими ознаками - епоха пізньої бронзи!!! (1600 -1200 до н.е. - ред.) Так, кажуть, це вже цікаво. Можливо, що ви викопали унікальну знахідку. Як для України, так і для Європи. Через день вже великою командою продовжують розкопки. І знаходять поряд з першим скелетом... другий! Поховання парне. І жінка, здається, обіймає чоловіка", - додає історик.
Фото: facebook.com/anna.lavrus
Вона зазначила, що було знайдено похоронний інвентар – дуже цікавий. А на жінці – унікальна мідна прикраса. Аналогів цієї прикраси в Україні раніше не було знайдено.
Анна розповіла, що чоловік їй одразу зателефонував та розповів, бо знав, що їй буде цікаво. Вона історик та у КНУ писала диплом на кафедрі археології.
Точне місце розташування з метою безпеки не повідомляється, авторка лише вказала, що це біля Дніпра.
До речі, раніше ми писали про те, що під Тернополем жінка знайшла стародавнє поховання, якому понад 2,5 тисячі років.
А ще розповідали про те, що під Львовом розкопали слов'янське житло, якому тисяча років.