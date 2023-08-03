Українські військові можуть отримувати додаткові виплати, але не всі мають таке право

Військовослужбовці в Україні можуть отримувати додаткові виплати не лише за виконання бойових завдань та участь у бойових діях на фронті, а й за заслуги перед державою. Відповідний законопроєкт уже підписав Президент.

Скільки додатково будуть отримати військові ЗСУ - читайте нижче в матеріалі Styler.

Важливо! Вказані саме ті члени сімей, на яких поширюється дія законопроєкту про призначення додаткових виплат за заслуги перед державою.

Стосовно членів сімей загиблих чи нагороджених посмертно військових, їм виплачують допомогу розміром від однієї до трьох мінімальних зарплат.

Сума додаткових виплат коливається від однієї до трьох мінімальних зарплат залежно від отриманої нагороди.

Верховна Рада ухвалила додаткові виплати військовослужбовцям за особливі заслуги перед державою (фото: itd.rada.gov.ua)

Щомісячні доплати передбачені для тих військових особам, які з 2014 року отримали нагороди різних ступенів. Серед них:

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам відмовили у виплатах після загибелі військового.

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