Украинские военные могут получать дополнительные выплаты, но не у всех есть такое право

Кто может рассчитывать на выплаты

Ежемесячные доплаты предусмотрены тем военным лицам, которые с 2014 года получили награды разных степеней. Среди них:

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари)

кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера)

лица, награжденные орденом "княгини Ольги" трех степеней

члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры)

Верховная Рада приняла дополнительные выплаты военнослужащим за особые заслуги перед государством (фото: itd.rada.gov.ua)

Какой размер доплат предусмотрен

Сумма дополнительных выплат колеблется от одной до трех минимальных зарплат в зависимости от получаемой награды.

6 700 гривен - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полных двух кавалеров) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней

- кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полных двух кавалеров) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней 13 400 гривен - рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари)

- рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) 20 100 гривен - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Что касается членов семей погибших или награжденных посмертно военных, то им выплачивают пособие в размере от одной до трех минимальных зарплат.

Кто относится к членам семьи погибшего военного

Родители и жена/муж, если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту или если они имеют право на пенсию независимо от возраста

Дети (в том числе родившиеся после того, как прошло 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигших 18 лет или, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет

Дети, обучающиеся по дневной форме получения образования в учебных заведениях до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет

Дети-сироты, еще не достигшие 23 лет независимо от того, учатся они или нет

Важно! Указанны именно те члены семей, на которые распространяется действие законопроекта о назначении дополнительных выплат за заслуги перед государством.