Українські військові мають право на додаткову разову грошову допомогу: як її отримати

Військові мають право один раз на рік оформити додаткову матеріальну допомогу - на розв'язання соціально-побутових питань. Вона видається у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення.
Хто має право на цю допомогу та як її отримати - читайте у матеріалі нижче.
У 2023 році, згідно з дорученням Міністра оборони, додаткові кошти в розмірі місячного грошового забезпечення, одноразово виплачуються військовослужбовцям у таких ситуаціях.
Порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:
Також допомога виплачується сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто добровільно здався) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.
До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.
Розмір матеріальної допомоги та порядок її виплати встановлюються за рішенням Міністра оборони зважаючи на наявний фонд грошового забезпечення, передбачений в кошторисі міністерства.
Для отримання матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань подайте особисто (за можливості) або через бойових побратимів рапорт на ім’я безпосереднього командира.
До речі, раніше ми писали про те, скільки зараз заробляють військові у Польщі.
А також ми повідомляли про те, які ще є додаткові виплати в українських військових.