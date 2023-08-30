RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные имеют право на дополнительную разовую денежную помощь: как ее получить

Украинские военные могут получить еще одно пособие (фото: flickr.com)
Автор: Анна Шиканова

Военные имеют право раз в год оформить дополнительную материальную помощь - на решение социально-бытовых вопросов. Она выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие.

Кто имеет право на эту помощь и как ее получить - читайте в материале ниже.

Кто имеет право на эту помощь

В 2023 году, согласно поручению Министра обороны, дополнительные средства в размере месячного денежного довольствия, единовременно выплачиваются военнослужащим в таких ситуациях.

  • Смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей
  • Ранения при выполнении задач во время военного положения
  • Наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины

Нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:

  • онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия)
  • туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C
  • непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Также помощь выплачивается семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся) или стали заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими.

В месячное денежное довольствие, из которого определяется размер материальной помощи, включаются должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Размер материальной помощи и порядок ее выплаты устанавливаются по решению Министра обороны с учетом имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете министерства.

Как получить эту помощь

Для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов подайте лично (по возможности) или через боевых побратимов рапорт на имя непосредственного командира.

Кстати, раньше мы писали о том, сколько сейчас зарабатывают военные в Польше.

А также мы сообщали о том, какие еще есть дополнительные выплаты у украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУвиплати