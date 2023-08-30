Украинские военные имеют право на дополнительную разовую денежную помощь: как ее получить

Военные имеют право раз в год оформить дополнительную материальную помощь - на решение социально-бытовых вопросов. Она выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие.
Кто имеет право на эту помощь и как ее получить - читайте в материале ниже.
В 2023 году, согласно поручению Министра обороны, дополнительные средства в размере месячного денежного довольствия, единовременно выплачиваются военнослужащим в таких ситуациях.
Нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:
Также помощь выплачивается семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся) или стали заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими.
В месячное денежное довольствие, из которого определяется размер материальной помощи, включаются должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
Размер материальной помощи и порядок ее выплаты устанавливаются по решению Министра обороны с учетом имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете министерства.
Для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов подайте лично (по возможности) или через боевых побратимов рапорт на имя непосредственного командира.
Кстати, раньше мы писали о том, сколько сейчас зарабатывают военные в Польше.
А также мы сообщали о том, какие еще есть дополнительные выплаты у украинских военных.