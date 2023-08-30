Украинские военные имеют право на дополнительную разовую денежную помощь: как ее получить
Военные имеют право раз в год оформить дополнительную материальную помощь - на решение социально-бытовых вопросов. Она выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие.
Кто имеет право на эту помощь и как ее получить - читайте в материале ниже.
Кто имеет право на эту помощь
В 2023 году, согласно поручению Министра обороны, дополнительные средства в размере месячного денежного довольствия, единовременно выплачиваются военнослужащим в таких ситуациях.
- Смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей
- Ранения при выполнении задач во время военного положения
- Наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины
Нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно:
- онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия)
- туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.
Также помощь выплачивается семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся) или стали заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признаны безвестно отсутствующими.
В месячное денежное довольствие, из которого определяется размер материальной помощи, включаются должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
Размер материальной помощи и порядок ее выплаты устанавливаются по решению Министра обороны с учетом имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете министерства.
Как получить эту помощь
Для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов подайте лично (по возможности) или через боевых побратимов рапорт на имя непосредственного командира.
Кстати, раньше мы писали о том, сколько сейчас зарабатывают военные в Польше.
А также мы сообщали о том, какие еще есть дополнительные выплаты у украинских военных.