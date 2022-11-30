Українські військові допомогли здійснити мрію хлопчика, який пережив окупацію (фото)

Що відомо про хлопчика

З родиною хлопчика військові познайомились, коли перебували в одному із прифронтових сіл. Батько Максима був ув'язнений росіянами за проукраїнську позицію.

Місцеві жителі дочекались визволення з окупації та тепер почуваються у безпеці.

Після деокупації, родина розповіла українським військовим про труднощі в побуті. А 8-річний Максим поділився військовим, що мріє про велосипед.

За допомогою благодійників у Львові, які придбали велосипед, мрію Максима вдалось здійснити.

"Ми щодня боремось із ворогом на полі бою. Але також наша боротьба - за голови та серця. І тепер у місцевих жителів Росія назавжди асоціюватиметься зі злом, яке тут вчиняли окупанти. Натомість синьо-жовтий прапор - це символ підтримки та свободи. Навіть діти це добре знають!"- йдеться у повідомленні.

Українські військові допомогли здійснити мрію 8-річного хлопчика (facebook.com/oborona.lviv)