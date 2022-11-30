Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)

Что известно о мальчике

С семьей мальчика военные познакомились, когда находились в одном из прифронтовых деревень. Отец Максима был заключен россиянами за проукраинскую позицию.

Местные жители дождались освобождения от оккупации и теперь чувствуют себя в безопасности.

После деоккупации семья рассказала украинским военным о трудностях в быту. А 8-летний Максим поделился с военным, что мечтает о велосипеде.

С помощью благотворителей во Львове, которые приобрели велосипед, мечту Максима удалось осуществить.

"Мы каждый день боремся с врагом на поле боя. Но также наша борьба - за головы и сердца. И теперь у местных жителей Россия будет навсегда ассоциироваться со злом, которое здесь совершали оккупанты. Зато сине-желтый флаг - это символ поддержки и свободы. Даже дети это хорошо знают!" - говорится в сообщении.

Украинские военные помогли осуществить мечту 8-летнего мальчика (facebook.com/oborona.lviv)