Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)

Украинские военные помогли купить велосипед для 8-летнего Максима из Харьковской области. Парень вместе с семьей пережил оккупацию.
Об этом сообщили на Facebook-странице 103 бригады ТрО.
С семьей мальчика военные познакомились, когда находились в одном из прифронтовых деревень. Отец Максима был заключен россиянами за проукраинскую позицию.
Местные жители дождались освобождения от оккупации и теперь чувствуют себя в безопасности.
После деоккупации семья рассказала украинским военным о трудностях в быту. А 8-летний Максим поделился с военным, что мечтает о велосипеде.
С помощью благотворителей во Львове, которые приобрели велосипед, мечту Максима удалось осуществить.
"Мы каждый день боремся с врагом на поле боя. Но также наша борьба - за головы и сердца. И теперь у местных жителей Россия будет навсегда ассоциироваться со злом, которое здесь совершали оккупанты. Зато сине-желтый флаг - это символ поддержки и свободы. Даже дети это хорошо знают!" - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинские медики осуществили мечту тяжелобольной женщины. Врачи отважились отвезти женщину за 1300 километров до сына.
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