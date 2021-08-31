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Лидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видео

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Киев, Вторник 31 августа 2021 22:46
Лидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видео Коллаж РБК-Украина: Лидия Таран и полицейские исполнили мечту мальчика, который победил рак
Автор: Владимир Костырин

Популярная телеведущая Лидия Таран и Нацполиця устроили настоящий праздник маленькому мальчику, который победил тяжелое онкологическое заболевание - рак крови, острый лимфобластный лейкоз. Храбрый Глеб Хуртепа с четырехлетнего возраста мечтал стать полицейским, когда сможет выздороветь и вырастет, и вот его заветное желание исполнилось.

Как осуществилась мечта мужественного восьмилетнего ребенка, читайте в материале ниже.

Ведущая "плюсов" Таран призналась, что история Глеба стала для нее самой родной и очень памятной.

Ребенок практически год прожил в больнице Охматдет, мужественно преодолевая рак крови.

"Тогда, 4 года назад, он мечтал об одном - выздороветь, вырасти и стать полицейским. Мы нашли мечтателя и помогли все вместе", - рассказала куратор проекта "Здійсни мрію".

По спецзаказу для мальчика сшили форму, и подарили на День рождения вместе с главой Национальной полиции. Также Глеба пригласили на празднование второй годовщины создания Нацполиции, где устроили посвящение в правоохранители.

Лидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видеоЛидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видео

"Это положительно повлияло на Глеба - он смог побороть болезнь и теперь полностью здоров! А теперь, я хочу поддержать Глеба еще раз на пути к его мечте!" - отметила телезвезда.

Так, 4 года назад, в Киеве на праздничных мероприятиях по случаю второй годовщины создания Нацполиции, на Софийскую площадь вместе с чиновниками, правоохранителями, гостями из-за границы, охраной... был и маленький Глеб. Много людей поддержали мальчика на пути к выздоровлению, а столичные полисмены, после посвящения, взяли его под свою опеку - подарили мальчику гироскутер и дали порулить полицейским авто - под присмотром полицейского.

Лидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видеоЛидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видео

И вот уже в этом году Глеб вместе с мамой Ольгой приехали на праздничный эфир ТСН ко Дню Независимости, где мальчику подготовили еще один сюрприз.

На импровизированную сцену на Золотых Воротах въехало трое "копов" на мотоциклах, которые подарили ребенку мотошлем, поздравили и пожелали, чтобы его мечта сбылась.

Лидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видеоЛидия Таран помогла мальчику, победившему рак, осуществить заветную мечту: трогательное видео

После этого под аплодисменты Глеб сел на байк и отправился вместе с полицейскими на патрулирование соседней улицы.

Видео: второклассник Глеб, который победил рак, на мотоцикле вместе с полицейским отправился патрулировать улицы

Напомним, ранее телеведущая Лидия Таран призвала неравнодушных помочь осуществить мечту 13-летней девочки из Одессы Саши Брайловской окончательно победить рак. Она 11 лет борется с крайне тяжелым онкологическим заболеванием, и отважный ребенок сейчас может стать первым в Украине, кто победит 5-й рецидив.

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