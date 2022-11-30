Українські військові допомогли здійснити мрію хлопчика, який пережив окупацію (фото)
Українські військові допомогли придбати велосипед для 8-річного Максима з Харківської області. Хлопець разом з родиною пережив окупацію.
Про це повідомили на Facebook-сторінці 103 бригади ТрО.
Що відомо про хлопчика
З родиною хлопчика військові познайомились, коли перебували в одному із прифронтових сіл. Батько Максима був ув'язнений росіянами за проукраїнську позицію.
Місцеві жителі дочекались визволення з окупації та тепер почуваються у безпеці.
Після деокупації, родина розповіла українським військовим про труднощі в побуті. А 8-річний Максим поділився військовим, що мріє про велосипед.
За допомогою благодійників у Львові, які придбали велосипед, мрію Максима вдалось здійснити.
"Ми щодня боремось із ворогом на полі бою. Але також наша боротьба - за голови та серця. І тепер у місцевих жителів Росія назавжди асоціюватиметься зі злом, яке тут вчиняли окупанти. Натомість синьо-жовтий прапор - це символ підтримки та свободи. Навіть діти це добре знають!"- йдеться у повідомленні.
Українські військові допомогли здійснити мрію 8-річного хлопчика (facebook.com/oborona.lviv)
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