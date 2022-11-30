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Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)

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Харьковская область, Среда 30 ноября 2022 19:08
Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото) Военные осуществили мечту мальчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные помогли купить велосипед для 8-летнего Максима из Харьковской области. Парень вместе с семьей пережил оккупацию.

Об этом сообщили на Facebook-странице 103 бригады ТрО.

Что известно о мальчике

С семьей мальчика военные познакомились, когда находились в одном из прифронтовых деревень. Отец Максима был заключен россиянами за проукраинскую позицию.

Местные жители дождались освобождения от оккупации и теперь чувствуют себя в безопасности.

После деоккупации семья рассказала украинским военным о трудностях в быту. А 8-летний Максим поделился с военным, что мечтает о велосипеде.

С помощью благотворителей во Львове, которые приобрели велосипед, мечту Максима удалось осуществить.

"Мы каждый день боремся с врагом на поле боя. Но также наша борьба - за головы и сердца. И теперь у местных жителей Россия будет навсегда ассоциироваться со злом, которое здесь совершали оккупанты. Зато сине-желтый флаг - это символ поддержки и свободы. Даже дети это хорошо знают!" - говорится в сообщении.

Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)Украинские военные помогли осуществить мечту мальчика, пережившего оккупацию (фото)Украинские военные помогли осуществить мечту 8-летнего мальчика (facebook.com/oborona.lviv)

Ранее мы сообщали, что украинские медики осуществили мечту тяжелобольной женщины. Врачи отважились отвезти женщину за 1300 километров до сына.

Также мы писали, что Лидия Таран помогла победившему раку мальчику осуществить заветную мечту.

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