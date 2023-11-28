Українські вчені знайшли новий вид істот в Антарктиці: деталі відкриття

Що відомо про відкриття

Українські вчені разом із закордонними колегами Александром Бєлецьким та Йоанною Ціхоцькою з Польщі, Маріо Санторо з Італії та Петером Тронтелем зі Словенії досліджували поширення паразитів риб - п’явок-пісциколід. Виявивши новий вид, зоологи ретельно вивчили його зовнішню та внутрішню будову, а також ядерні та мітохондріальні гени.

"З'ясувалося, що нова п’явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, як знайти білого ведмедя в Антарктиці!" - заявив Сергій Утєвський.

Далі науковці почали досліджувати таке незвичне географічне поширення істоти, адже більшість тварин мешкають виключно або в Північній, або в Південній півкулі.

"Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів засвідчили, що риб’ячі п’явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини риб’ячих п’явок в Антарктиці", - кажуть дослідники.

Ось так виглядає новий вид п'явок (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вчені пояснюють, що новий вид відділився від своїх північних родичів приблизно 1,76 млн років тому, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме в цю епоху він зміг перетнути тропіки.

Новий вид назвали Austroplatybdellina, що перекладається з латини як "південна платибделіна".

"Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах так само, як і п’явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" - "prodiga". Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду - Austroplatybdellina prodiga", - розказав Сергій.

Зазначимо, що брати Утєвські - відомі дослідники з Харкова. Вони вивчають п’явок різних регіонів: Сергій - арктичних, а Андрій - антарктичних На їхньому рахунку відкриття 19 нових для науки видів тварин.

Брати Утєвські вже багато років займаються дослідженням п'явок у різних регіонах світу (фото: facebook.com/AntarcticCenter)