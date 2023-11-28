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Украинские ученые нашли новый вид существ в Антарктике: детали открытия

Зоологи Андрей и Сергей Утевские вместе с зарубежными коллегами открыли новый вид пиявок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские зоологи Андрей и Сергей Утевские открыли новый вид антарктических пиявок. Также они установили, что миллионы лет назад предки этого вида мигрировали сначала из Антарктики в Арктику, а затем назад в Антарктику. Эту научную работу ученые провели в сотрудничестве с иностранными коллегами. Это стало уже 19-ым открытием нового вида существ в научном наследии братьев Утевских.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального антарктического научного центра в Facebook.

Что известно об открытии

Украинские ученые вместе с зарубежными коллегами Александром Белецким и Иоанной Цихоцкой из Польши, Марио Санторо из Италии и Петером Тронтелем из Словении исследовали распространение паразитов рыб - пиявок-писциколид. Выявив новый вид, зоологи тщательно изучили его внешнее и внутреннее строение, а также ядерные и митохондриальные гены.

"Выяснилось, что новая пиявка принадлежит к группе, которую называют "платибделины". Они распространены в Арктике и смежных водах Атлантики и Тихого океана. Это то же самое, как найти белого медведя в Антарктике!" - заявил Сергей Утевский.

Потом ученые начали исследовать причины такого необычного географического распространения существа, ведь большинство животных живут исключительно в Северном или Южном полушарии.

"Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по Мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок нашего вида вернулся с севера на родину своей семьи рыбьих пиявок в Антарктике", - говорят исследователи.

Вот так выглядит новый вид пиявок (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ученые объясняют, что новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 млн лет назад, когда поверхность Земли испытала значительное охлаждение. Именно в эту эпоху он смог пересечь тропики.

Новый вид назвали Austroplatybdellina, что переводится с латыни как "южная платибделина".

"Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, который оставил отца и бродил в далеких странах так же, как и пиявки-платибделины в северных морях. Впоследствии одна из них вернулась на южную прародину. На латыни "блудная" - "prodiga ". Итак, полное официальное название описанного нами нового для науки вида - Austroplatybdellina prodiga", - рассказал Сергей.

Отметим, что братья Утевские - известные исследователи из Харькова. Они изучают пиявок разных регионов: Сергей - арктических, а Андрей - антарктических. На их счету открытие 19 новых для науки видов животных.

Братья Утевские уже много лет занимаются исследованием пиявок в разных регионах мира (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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