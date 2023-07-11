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Украинские студенты могут получить выплату в размере 10 тысяч евро: что известно

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Вторник 11 июля 2023 10:00
Украинские студенты могут получить выплату в размере 10 тысяч евро: что известно Способные студенты могут получить солидный грант (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинские студенты могут получить стипендию в размере 10 тысяч евро. Грант предоставляет Европейский центральный банк для финансирования обучения и сопутствующих расходов. Подать заявку на выплаты могут студенты, поступившие на магистратуру.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram.

Кто сможет подать документы на грант

По результатам специального конкурса определят 15 студентов, которые получат грант. Средства выплачиваются по программе Европейского центрального банка.

Участие в отборе могут принять студенты следующих специальностей:

  • вычислительная техника
  • экономика
  • инженерия
  • право
  • статистика или другие соответствующие специальности (например, математика, финансы, политические науки)

Студент, который подается на грант, должен быть гражданином Украины, а также быть зачисленным (или планировать поступление) в магистратуру. Средняя оценка в обучении на бакалавриате должна превышать 80 баллов.

Как подать заявку

До 4 августа нужно заполнить анкету по ссылке. После этого нужно отправить электронное письмо по адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, добавив следующие документы:

  • форму заявки (в формате Excel)
  • резюме и подтверждение принятия или предварительного принятия на магистерский курс по одному из соответствующих направлений обучения на 2023/2024 учебный год
  • ксерокопию доказательства квалификации бакалавра и доказательства уровня обучения (как единый PDF-файл).

Ранее мы писали о том, выпустят ли за границу студента иностранного вуза, если он приедет на лето в Украину.

Читайте также о том, что украинским студентам повысят оплату за обучение в странах ЕС.

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