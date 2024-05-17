Українські старшокласники разом з колишнім консультантом NASA написали дві книги про Марс

Що відомо про авторську співпрацю

Раніше Брюс Каллоу проводив зустрічі для дітей в Україні, які організувала громадська організація. Він ознайомлював українців із діяльністю Агентства уряду США, космічними місіями, а також розповідав про життя астронавтів, науку та інше. Сам Каллоу раніше консультував астронавта NASA, доктора Франкліна Чанга Діаса, який сім разів літав у космос.

Після зустрічі з дітьми Каллоу запропонував підліткам написати власні новели про колонізацію Марсу.

Першою вийшла книга "Червоний генезис". Її написали одеські школярі - учень 8-го класу Влад Андрухів та одинадцятикласник Ілля Гарбажій-Романченко.

Ілюстрація із книги (скриншот)

"Тему для книги запропонував чи то Брюс, чи то Влад, я не заперечував. Цікаво, що спочатку я думав, що ми збираємося писати документальну історію про першу пілотовану місію на Марс, і вже потім згадав, що такої ще не було - отже, писатимемо наукову фантастику", - розповідає Ілля Гарбажій-Романченко.

Новела хлопців доступна для прочитання анг. мовою за посиланням, також її можна послухати тут.

Другу книгу під назвою "Одіссея Червоного горизонту" написав столичний дев'ятикласник Ілля Жупанов.

За його словами, йому спершу було важко прописувати діалоги, але тоді він "вжився" в ролі своїх персонажів й почав уявляти, як би вони реагували на певну ситуацію.

Прочитати цю книгу можна за посиланням, або ж послухати тут.

Ілюстрації із книги (скриншот)

Зараз Брюс Каллоу працює з новою групою підлітків, вони готуються написати книгу про колонізацію Титана.

"Мені дуже подобається працювати з українськими підлітками над книгами про колонізацію Марса, а тепер і Титана. Вони мають різні інтереси та навички, які вони вносять при написанні своїх творів. Як їхній викладач/редактор, я допомагаю їм з загальною організацією книги, а також вдосконалити деякі з їхніх ідей", - розповів Каллоу.

Брюс Каллоу (скриншот)