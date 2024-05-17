Украинские старшеклассники вместе с бывшим консультантом NASA написали две книги о Марсе

Что известно об авторском сотрудничестве

Раньше Брюс Каллоу проводил встречи для детей в Украине, которые организовала общественная организация. Он знакомил украинцев с деятельностью Агентства правительства США, космическими миссиями, а также рассказывал о жизни астронавтов, науке и тому подобном. Сам Каллоу ранее консультировал астронавта NASA, доктора Франклина Чанга Диаса, который семь раз летал в космос.

После встреч с детьми Каллоу предложил подросткам написать собственные новеллы о колонизации Марса.

Первой вышла книга "Красный генезис". Ее написали одесские школьники - ученик 8-го класса Влад Андрухов и одиннадцатиклассник Илья Гарбажий-Романченко.

Иллюстрация из книги (скриншот)

"Тему для книги предложил то ли Брюс, то ли Влад, я не возражал. Интересно, что сначала я думал, что мы собираемся писать документальную историю о первой пилотируемой миссии на Марс, и уже потом вспомнил, что такой еще не было - значит, будем писать научную фантастику", - рассказывает Илья Гарбажий-Романченко.

Новелла ребят доступна для прочтения англ. языке по ссылке, также его можно послушать здесь.

Вторую книгу под названием "Одиссея Красного горизонта" написал столичный девятиклассник Илья Жупанов.

По его словам, ему сначала было трудно прописывать диалоги, но тогда он "вжился" в роли своих персонажей и стал представлять, как они реагировали бы на определенную ситуацию.

Прочитать эту книгу можно по ссылке, или послушать здесь.

Иллюстрации из книги (скриншот)

В настоящее время Брюс Каллоу работает с новой группой подростков, они готовятся написать книгу о колонизации Титана.

"Мне очень нравится работать с украинскими подростками над книгами о колонизации Марса, а теперь и Титана. У них разные интересы и навыки, которые они вносят при написании своих произведений. Как их преподаватель/редактор, я помогаю им с общей организацией книги, а также усовершенствовать некоторые из их идей", - рассказал Каллоу.

Брюс Каллоу (скриншот)