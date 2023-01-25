Українські спецслужби у 1994 році зірвали спробу РФ захопити Крим: Маломуж розкрив деталі

Російська Федерація намагалася захопити українську Автономну республіку Крим ще з 1994 року, проте завдяки діям українських спецслужб плани Кремля були розкриті та зірвані.

Операція 1994 року

Він уточнив, що в 90-ті роки минулого століття сценарій Москви щодо анексії українського півострова намагалися реалізувати перший і останній президент АРК Юрій Мєшков, а також агентура РФ, готуючи 1994 року псевдо-референдуми та плануючи захоплення військовими можливостями.

При цьому українська розвідка розкрила задуми РФ, викрила іноземну агентуру і запобігла спробі захоплення Криму, зазначив Маломуж,

"Ми чітко знали задуми із захоплення Криму в 1994 році, коли вже готувалися "референдуми" на чолі з Мєшковим, коли проникала агентура, коли вже планувалося захоплення військовими можливостями. З урахуванням даних про Російську Федерацію, були здійснені тоді колосальні заходи, і ця російська акція провалилася, буквально на піку", - каже генерал.

Він пояснив, що за кілька днів завдяки проведенню спільних дій СБУ та розвідувального підрозділу України було "викрито агентуру, заарештовано всіх керівників, включаючи Мєшкова, та голову Верховної Ради Криму, (представників) організацій "Русский блок", "Русское единство", "Русское казачество"".

"Це та агентура, що було підтверджено, що вона прибула для організації захоплення Криму", - розповів Маломуж.

Інші спроби РФ захопити Крим

Крім того, після цих подій РФ робила й інші спроби, у тому числі й так звану провокацію на Тузлі в 2003 році - конфлікт навколо українського острова Тузла посеред Керченської протоки в Азовському морі.

"Планувалася ще одна операція, яку розвідка запобігла. Це глобальна операція передбачала зіткнути російськомовне населення з кримськими татарами - умовно кажучи "операція "Чечня" на території Криму", - каже він.

За словами Маломужа, РФ хотіла спровокувати на південному узбережжі Криму масові побоїща і "передбачалося, що буде війна". Так, почалися вбивства, підпали об'єктів по обидва боки, і "йшли 60 тисяч захоплювати Сімферополь... Могла бути війна, і розвідка її зупинила".

"Ми говоримо (обом сторонам): "Вас втягнули у провокацію, вас використовують для війни"", - пояснив офіцер і додав, що Кремль розраховував на тлі ескалації завести війська, "миротворчий контингент" нібито для захисту російськомовного населення, організувати гарячу точку та потім захопити Крим.

Також Маломуж розповів і про інші плани Москви щодо агресії проти України з окупацією Криму в 2008 році - під час російсько-грузинської війни.

"Вони хотіли спровокувати велику битву між Чорноморським флотом України та Росії, насти удари, і почалася б війна між Україною та Росією вже в той період. Але розвідувальні органи розкрили цю інформацію... нам вдалося запобігти війну та не допустити агресії проти нашої держави", - каже генерал.