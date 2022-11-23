Українські спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, - Favbet Tech

Українські IT-спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими технологічними гігантами і тим самим підвищують планку для всього ринку.

Про це йдеться у спільному проекті AIN.UA і Favbet Tech.

"З епідемією COVID весь світ перейшов на гібридну або повністю віддалену роботу, і це зіграло неабияку роль у попиті на українських ІТ-спеціалістів на Заході. При такому ж, а подекуди й вищому технічному рівні наших спеціалістів українці обходяться значно дешевше для західного роботодавця, ніж місцеві айтівці. Тому у багатьох випадках наші спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, чим підвищують планку для всього ринку", - коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Експорт IT-послуг з України також зростає - до повномасштабної війни в середньому на 27% щороку (за останні чотири роки цей обсяг виріс удвічі).

Основні драйвери зростання - США (40% експорту) та Британія (10%). Саме ці країни сьогодні найбільше допомагають Україні виборювати перемогу у війні.

У 2021 році українське ІТ принесло $6,8 млрд експортної виручки - це на $1,8 млрд більше, ніж роком раніше. За оцінками авторів дослідження, IT в Україні мало забезпечити $37-44 млрд експортної виручки у наступні чотири роки.

За даними НБУ, впродовж січня-травня 2022-го ІТ-індустрія, незважаючи ні на що, демонструє зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 року. До кінця року експортний виторг може сягнути $8,5 млрд. Наразі ІТ складає майже половину від загального експорту послуг.

Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.