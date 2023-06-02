Українські сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок: як це зробити

Хто отримає допомогу

Кошти на оздоровлення може отримати один з батьків або особа, яка його/її замінює, а сама дитина виховується в малозабезпеченій сім'ї.

При цьому дитина повинна належати до однієї з категрій:

дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування);

дитина з багатодітної сім'ї.

Державна підтримка передбачена для дітей зазначених категорій, які проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації, перебувають у зоні активних бойових дій або перебувають на кордоні з РФ.

До них належать Дніпровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська області.

Обов'язковою умовою є реєстрація дитини на одній із зазначених територій.

Як оформити виплати

Зробити це можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Батькам, які мають право на таку допомогу, надсилатимуть повідомлення про це.

Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зарахування коштів у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років. Йдеться про суму 14 000 гривень.

Куди можна поїхати в Україні

Гроші можна використати на покупку путівки на оздоровлення чи відпочинок на заході України у: