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Українцям доступна нова гуманітарна допомога: ось інструкція, як її отримати

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Понеділок 29 травня 2023 11:57
Українцям доступна нова гуманітарна допомога: ось інструкція, як її отримати Як отримати допомогу у вигляді продуктового набору (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів.

Про це йдеться на сайті благодійного фонду "Від Людини до Людини".

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Фонд допомагає українцям і підприємствам, які постраждали через війну. Благодійники надають потребуючим харчові набори, на основі залишеної на сайті заявки.

Подати запит на отримання допомоги можуть сім'ї ВПО, які опинилися у важкій життєвій ситуації та проживають зараз у Києві.

Як подати заявку на отримання допомоги

Відповідній категорії населення потрібно заповнити форму за посиланням.

У запиті слід надати наступну інформацію:

  • ПІБ
  • індивідуальний податковий номер
  • дані паспорта або ID картки
  • номер довідки ВПО
  • чи є у вас діти і скільки
  • чи є дружина/чоловік
  • номер телефону.

У фонді також наголошують, що для того, аби отримати продуктовий набір, потрібно мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи.

Також благодійники закликають українців, які мають змогу, долучитись до допомоги й задонатити на сайті фонду. Волонтери регулярно звітують про всі надходження та витрати.

Українцям доступна нова гуманітарна допомога: ось інструкція, як її отриматиБлагодійний фонд допомагає переселенцям, які зараз проживають у Києві (фото: фонд "Від Людини до Людини")

Раніше ми розповідали про те, як отримати ліки, одяг і продуктові набори.

Читайте також про те, як отримати продуктові набори від фонду "Разом за життя".

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