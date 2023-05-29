Українцям доступна нова гуманітарна допомога: ось інструкція, як її отримати
Українці, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів.
Про це йдеться на сайті благодійного фонду "Від Людини до Людини".
Хто може отримати гуманітарну допомогу
Фонд допомагає українцям і підприємствам, які постраждали через війну. Благодійники надають потребуючим харчові набори, на основі залишеної на сайті заявки.
Подати запит на отримання допомоги можуть сім'ї ВПО, які опинилися у важкій життєвій ситуації та проживають зараз у Києві.
Як подати заявку на отримання допомоги
Відповідній категорії населення потрібно заповнити форму за посиланням.
У запиті слід надати наступну інформацію:
- ПІБ
- індивідуальний податковий номер
- дані паспорта або ID картки
- номер довідки ВПО
- чи є у вас діти і скільки
- чи є дружина/чоловік
- номер телефону.
У фонді також наголошують, що для того, аби отримати продуктовий набір, потрібно мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи.
Також благодійники закликають українців, які мають змогу, долучитись до допомоги й задонатити на сайті фонду. Волонтери регулярно звітують про всі надходження та витрати.
Благодійний фонд допомагає переселенцям, які зараз проживають у Києві (фото: фонд "Від Людини до Людини")
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