Украинские семьи с детьми могут получить 14 тысяч гривен на отдых: как это сделать

Кто получит помощь

Средства на оздоровление может получить один из родителей или лицо, его/ее заменяющее, а сам ребенок воспитывается в малообеспеченной семье.

При этом ребенок должен принадлежать к одной из категорий:

ребенок с инвалидностью (способен к самообслуживанию);

ребенок из многодетной семьи.

Государственная поддержка предусмотрена для детей указанных категорий, проживающих на территориях, находившихся во временной оккупации, находящихся в зоне активных боевых действий или находящихся на границе с РФ.

К ним относятся Днепровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская области.

Обязательным условием является регистрация ребенка на одной из указанных территорий.

Как оформить выплаты

Сделать это можно через мобильное приложение госуслуг "Дія". Родителям, имеющим право на такую помощь, будут отправлять уведомления об этом.

После этого нужно оформить специальные карты для зачисления средств в размере пяти прожиточных минимумов для детей 6-18 лет. Речь идет о сумме 14 000 гривен.

Куда можно поехать в Украине

Деньги можно использовать на покупку путевки на оздоровление или отдых на западе Украины в: