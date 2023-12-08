Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження)

Клімат у закладах освіти

Насамперед варто знати, що більшість учнів почувається в безпеці у своїх закладах освіти. Проте проблема булінгу нікуди не поділася.

14,7% учнів зазнавали цькувань принаймні кілька разів на місяць. Дівчата й учні з високим соціально-економічним статусом рідше зазнають булінгу. Водночас зазначимо, що ця статистика знизилася на 7,6% проти 2018 року.

Булінг позначається на емоційному стані дитини та відповідно на її успішності в навчанні. Так, учні, які зазнавали булінгу принаймні кілька разів на місяць, мають на 35,6 бала менше з математики, ніж ті, які потрапляли в такі ситуації рідше.

12% учнів почуваються самотніми в школі, а 80% - відчувають себе частиною колективу.

Чи задоволені підлітки в Україні своїм життям

70% підлітків почуваються задоволеними чи дуже задоволеними власним життям. У 2018 році ця статистика була на 12% нижчою.

Водночас 13% учнів дуже незадоволені життям, і з 2018 року до цього числа додалося 5,7%.

Дівчата й учні з низьким соціально-економічним статусом частіше дуже незадоволені життям.

Як зрозуміти, що дитина стала жертвою булінгу

Дитина стала жертвою цькувань, якщо:

у дитини з'явилися синці та інші травми, причину появи яких вона не пояснює

дитина приходить зі школи засмучена та не пояснює причину

вона має складнощі у спілкуванні

дитина почала гірше вчитися, не хоче ходити до школи

у дитини з'явилися прояви саморуйнівної поведінки

Якщо ви помітили такі ознаки у своєї дитини, вам потрібно більше часу проводити з нею, спілкуватися, слухати та розповідати. Спробуйте дізнатися про її друзів. Головне - вибудувати між вами довіру, тоді дитина сама захоче поділитися проблемами