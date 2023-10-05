В Україні посилять закони щодо захисту дітей від булінгу: що зміниться

В Україні дітей від булінгу захищатимуть не лише у школі та під час уроків. Тепер такий самий обов'язок буде покладено на керівників гуртків, спортивних секцій та інших організацій, які діти відвідують за межами школи.

Про що йдеться у новому законопроєкті №6393-д , за який проголосували у Верховній Раді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Про що новий законопроєкт

Поняття "булінг" було внесено до чинного законодавства ще у 2018 році. Також було встановлено адміністративну відповідальність за булінг у закладах освіти.

Проте, як зазначають автори законопроєкту, діти стикаються з цькуванням не лише у закладах освіти. Цькування часто відбувається також і в інших колективах, де діти перебувають після відвідування школи - наприклад, у сфері фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, культури тощо.

Для того, щоб усунути невідповідність закону та з метою захистити від булінгу учасників не лише освітнього, а й оздоровчо-виховного та навчально-тренувального процесу, було підготовлено два законопроєкти, якими пропонується внести зміни до цілої низки законів щодо захисту дітей.

"Метою законопроєкту є захист від буллінгу (травлення) дітей та інших учасників колективів, де з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо діти, а також удосконалення існуючих норм законодавства про протидію такому виду насильства як булінгу (травлення), що найчастіше охоплюється поняттям жорстокого поводження з дитиною", - сказано в записці пояснення.

Які зміни з'являться

За законопроєкт №6393-д проголосувало 313 депутатів, і це означає, що документ було прийнято за основу. Тепер керівники та працівники установ, де перебувають діти, будуть зобов'язані сформувати середовище, вільне від жорстокого поводження з дитиною.

При виявленні ознак жорстокого поводження з дитиною працівники закладів (установ, секцій, гуртків) будуть зобов'язані:

Вжити невідкладних заходів щодо припинення небезпечного впливу

При необхідності надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги (якщо вона необхідна), а також звернутися до органів Національної поліції.

Повідомити керівника закладу (установи, організації, секції) та одного з батьків або інших законних представників дитини, що вчинено жорстоке поводження з дитиною. Також необхідно відразу ж повідомити батьків або законних представників дитини, яка вчинила жорстоке поводження.

Обов'язки керівників:

Затвердити та забезпечити оприлюднення положення про запобігання та протидію жорстокого поводження з дітьми в установах та здійснювати контроль за його виконанням.

Розглядати усні та письмові заяви (скарги) у випадках жорстоко поводження з дитиною в установі протягом доби після їх отримання. У разі виявлення ознак такої поведінки негайно повідомляти про це уповноважені підрозділи органів Нацполіції та службу у справах дітей.

Сприяти проходженню особами, які вчинили насильство, стали його свідками або постраждалими від насильства, відповідної програми для таких осіб, затвердженої в установленому законодавством порядку.

Батьки чи інші законні представники дитини мають право подавати керівнику усні чи письмові заяви (скарги) про випадки жорстокого поводження з дитиною та вимагати невідкладного (протягом доби після заяви) реагування на такі випадки.