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Украинские школьники подвергаются буллингу: насколько масштабна эта проблема (исследование)

Сколько учеников испытывают буллинг в школах (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине завершилось исследование системы образования PISA. Это международное исследование качества образования, которое проводят каждые три года. Поскольку Украина присоединилась в 2018 году, то в 2022 году получила первые результаты (сроки сдвинулись из-за пандемии). Кроме базовых показателей образования оценивали также и уровень буллинга.

До каких результатов дошла комиссия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства образования и науки в Facebook.

Климат в учебных заведениях

Прежде всего следует знать, что большинство учеников чувствуют себя в безопасности в своих учебных заведениях. Однако проблема буллинга никуда не делась.

14,7% учеников подвергались травле по крайней мере несколько раз в месяц. Девочки и ученики с высоким социально-экономическим статусом реже испытывают буллинг. В то же время отметим, что эта статистика снизилась на 7,6% по сравнению с 2018 годом.

Булинг сказывается на эмоциональном состоянии ребенка и соответственно его успешности в учебе. Так, ученики, которые подвергались буллингу по крайней мере несколько раз в месяц, имеют на 35,6 балла меньше по математики, чем те, которые попадали в такие ситуации реже.

12% учеников чувствуют себя одинокими в школе, а 80% - чувствуют себя частью коллектива.

Довольны ли подростки в Украине своей жизнью

70% подростков чувствуют себя довольными или очень довольными от своей жизнью. В 2018 году эта статистика была на 12% ниже.

В то же время, 13% учеников очень недовольны жизнью, и с 2018 года к этому числу прибавилось 5,7%.

Девочки и ученики с низким социально-экономическим статусом чаще очень недовольны жизнью.

Как понять, что ребенок стал жертвой буллинга

Ребенок стал жертвой травли, если:

  • у ребенка появились синяки и другие травмы, причину появления которых он не объясняет
  • ребенок приходит из школы расстроен и не объясняет причину
  • у него сложности в общении
  • ребенок начал хуже учиться, не хочет ходить в школу
  • у ребенка появились проявления саморазрушающего поведения

Если вы заметили такие признаки у ребенка, вам нужно больше времени проводить с ним, общаться, слушать и рассказывать. Попытайтесь узнать о ее друзьях. Главное - выстроить между вами доверие, тогда ребенок сам захочет поделиться проблемами

Раньше мы подробно рассказывали, что нужно делать родителям в случае буллинга над ребенком.

Читайте также, как в Украине ужесточили наказание за травлю в школе.

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