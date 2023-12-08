Украинские школьники подвергаются буллингу: насколько масштабна эта проблема (исследование)

Климат в учебных заведениях

Прежде всего следует знать, что большинство учеников чувствуют себя в безопасности в своих учебных заведениях. Однако проблема буллинга никуда не делась.

14,7% учеников подвергались травле по крайней мере несколько раз в месяц. Девочки и ученики с высоким социально-экономическим статусом реже испытывают буллинг. В то же время отметим, что эта статистика снизилась на 7,6% по сравнению с 2018 годом.

Булинг сказывается на эмоциональном состоянии ребенка и соответственно его успешности в учебе. Так, ученики, которые подвергались буллингу по крайней мере несколько раз в месяц, имеют на 35,6 балла меньше по математики, чем те, которые попадали в такие ситуации реже.

12% учеников чувствуют себя одинокими в школе, а 80% - чувствуют себя частью коллектива.

Довольны ли подростки в Украине своей жизнью

70% подростков чувствуют себя довольными или очень довольными от своей жизнью. В 2018 году эта статистика была на 12% ниже.

В то же время, 13% учеников очень недовольны жизнью, и с 2018 года к этому числу прибавилось 5,7%.

Девочки и ученики с низким социально-экономическим статусом чаще очень недовольны жизнью.

Как понять, что ребенок стал жертвой буллинга

Ребенок стал жертвой травли, если:

у ребенка появились синяки и другие травмы, причину появления которых он не объясняет

ребенок приходит из школы расстроен и не объясняет причину

у него сложности в общении

ребенок начал хуже учиться, не хочет ходить в школу

у ребенка появились проявления саморазрушающего поведения

Если вы заметили такие признаки у ребенка, вам нужно больше времени проводить с ним, общаться, слушать и рассказывать. Попытайтесь узнать о ее друзьях. Главное - выстроить между вами доверие, тогда ребенок сам захочет поделиться проблемами