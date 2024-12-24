Українські різдвяні пісні, які створять святковий настрій. Послухайте ці атмосферні хіти

Українські колядки та інші святкові пісні яскраво відображають традиції та передають глибокий зміст Різдва.
Тому РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати відомі композиції, презентовані у сучасному виконанні. Їх співали Тіна Кароль, Настя Каменських, Дмитро Монатік та інші представники нашої сцени.
"Українські традиції мають місце у серці кожного з нас, а Різдво - одне з найголовніших свят, де традиції відіграють величезну роль. Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію - зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом.
Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч. І хоч кожна з нас з різних куточків України, але те, що нас об'єднує - любов до сім'ї, українських традицій та Різдва", - розповідають про свою композицію виконавиці.
Артистка у минулому випустила святкову пісню, яка кожного року залишається актуальною та бажаною серед слухачів. Композиція вийшла динамічною та наповненою глибокими сенсами.
Співачка і авторка пісень ROXOLANA об’єднала артистів для створення різдвяного проєкту "Настрій: Колядувати". Разом із Дмитром Монатіком, гуртом KAZKA, Володимиром Дантесом, Пилипом Коляденком та фольклористкою і переможницею "Голосу країни 12" Марією Квіткою артистка виконала традиційні різдвяні колядки у сучасній обробці.
Колядку виконав Шіді-ріді band, і вона отримала веселе та ритмічне звучання.
"Ця пісня - ніби молитва за мир і щастя в кожному домі. Слова обʼєднують прості людські мрії, адже зараз українці живуть тільки з однією мрією, аби в їх домі був мир і запанувала злагода", - розповідає VLADA.
Співак, композитор та автор Роман Скорпіон предтавив власну різдвяну композицію “Колядуй, Україно”, в якій передає казкову атмосферу та настрій свята, традиції та обряди.
Тіна Кароль у мюзиклі "Різдвяна історія" заспівала одну з найвідоміших українських колядок, і у виконанні артистки вона засяяла новими барвами.
Також співачка заспівала знаменитий "Щедрик" Микола Леонтовича, який був написаний у 1916 році. Після того як пісня прозвучала у Нью-Йорку в 1921-му, вона стала відомою на весь світ і кожного року виконується й досі. Цей хіт слухачі впізнають з перших нот.
У цьому різдвяному фільмі зібрані 8 автентичних колядок, які знайшли нове дихання в поєднанні з електронним саундом Ярослава Маяка. Різдвяні хіти пролунали на широку аудиторію голосами відомих українських виконавців.
Артистка кілька років тому презентувала власний різдвяний музичний фільм. Вона заспівала популярні колядки та інші святкові пісні у ніжній інструментальній обробці.
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