Українські різдвяні пісні, які створять святковий настрій. Послухайте ці атмосферні хіти

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

"Українські традиції мають місце у серці кожного з нас, а Різдво - одне з найголовніших свят, де традиції відіграють величезну роль. Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію - зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом.

Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч. І хоч кожна з нас з різних куточків України, але те, що нас об'єднує - любов до сім'ї, українських традицій та Різдва", - розповідають про свою композицію виконавиці.

Ірина Федишин - "Україна колядує"

Артистка у минулому випустила святкову пісню, яка кожного року залишається актуальною та бажаною серед слухачів. Композиція вийшла динамічною та наповненою глибокими сенсами.

ROXOLANA - "Настрій колядувати"

Співачка і авторка пісень ROXOLANA об’єднала артистів для створення різдвяного проєкту "Настрій: Колядувати". Разом із Дмитром Монатіком, гуртом KAZKA, Володимиром Дантесом, Пилипом Коляденком та фольклористкою і переможницею "Голосу країни 12" Марією Квіткою артистка виконала традиційні різдвяні колядки у сучасній обробці.

Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя"

Колядку виконав Шіді-ріді band, і вона отримала веселе та ритмічне звучання.

VLADA K feat. alyona alyona - "Загадаю"

"Ця пісня - ніби молитва за мир і щастя в кожному домі. Слова обʼєднують прості людські мрії, адже зараз українці живуть тільки з однією мрією, аби в їх домі був мир і запанувала злагода", - розповідає VLADA.

Роман Скорпіон & YURIANA - "Колядуй, Україно"

Співак, композитор та автор Роман Скорпіон предтавив власну різдвяну композицію “Колядуй, Україно”, в якій передає казкову атмосферу та настрій свята, традиції та обряди.

Тіна Кароль - "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Тіна Кароль у мюзиклі "Різдвяна історія" заспівала одну з найвідоміших українських колядок, і у виконанні артистки вона засяяла новими барвами.

Тіна Кароль - "Щедрик"

Також співачка заспівала знаменитий "Щедрик" Микола Леонтовича, який був написаний у 1916 році. Після того як пісня прозвучала у Нью-Йорку в 1921-му, вона стала відомою на весь світ і кожного року виконується й досі. Цей хіт слухачі впізнають з перших нот.

Різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці"

У цьому різдвяному фільмі зібрані 8 автентичних колядок, які знайшли нове дихання в поєднанні з електронним саундом Ярослава Маяка. Різдвяні хіти пролунали на широку аудиторію голосами відомих українських виконавців.

Настя Каменських - "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Артистка кілька років тому презентувала власний різдвяний музичний фільм. Вона заспівала популярні колядки та інші святкові пісні у ніжній інструментальній обробці.

Різдвяна збірка пісень українською