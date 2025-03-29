Українські прізвища, які несуть відбиток важкої долі: перевірте, чи немає вашого у цьому списку?

У давнину багато прізвищ відображали долю їхніх носіїв, особливо якщо йшлося про важкі випробування, такі як війни, голод, хвороби чи бідність.

Деякі з них ставали своєрідним символом страждань, що випали на долю предків. Ось декілька прізвищ, що відображають труднощі та нещастя:

Голодний. Це прізвище могло виникнути внаслідок періодів масового голоду, коли родина зазнавала страждань через нестачу їжі або втрату близьких. Воно могло з’явитися під час трагедій на кшталт Голодомору. Нині в Україні зареєстровано 250 носіїв цього прізвища, найбільше - у Києві (17), Семенівці (13) та Дніпрі (12).

Бідний. Прізвище, що вказує на матеріальну скруту родини. Його носії могли бути людьми, які жили в умовах постійного браку ресурсів. Сьогодні в Україні зареєстровано 722 особи з таким прізвищем. Найбільше - у Києві (45), Одесі (26) та Полтаві (21).

Несчасний. Символізує важку долю, наповнену стражданнями та трагедіями. Це дуже рідкісне прізвище, нині в Україні відомо лише два його носії.

Самотній. Могло з’явитися внаслідок втрати всіх родичів через війну, хвороби або інші негаразди. Це прізвище відображало життя людини без близьких. Востаннє його фіксували в Україні у 2013 році, на сьогодні воно не зустрічається.

Вдовий, Вдовійчук. Такі прізвища часто пов’язували з родинами, де жінки залишалися без чоловіків, особливо після воєнних подій або ранніх смертей. Зараз в Україні налічується лише 5 носіїв цих прізвищ.

Безрідний. Вказувало на втрату родини або відсутність зв’язку з родоводом. Часто це прізвище отримували люди, які залишилися сиротами або втратили рідних через соціальні потрясіння. Станом на 2013 рік в Україні було 168 його носіїв.

Покинутий. Символізувало людей, яких залишили без опіки – сиріт або тих, кого покинули рідні. Востаннє це прізвище фіксували у 2013 році, нині воно не зустрічається.

Інші прізвища з подібним значенням:

Лиха, Лихач

Пугач

Пугаченко

Несвятський

Балей

Гаргула

Горбун

Гузій

Гулак

Закусило

Кіхтяк

Лимарь

Магура

Лось, Лосик

Нагорна

Могила

Онацький

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