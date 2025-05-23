Українські прізвища, які найчастіше зустрічаються в Америці: ви точно впізнаєте хоча б одне

Топ-10 українських прізвищ у США

Коваль

Походить від професії "коваль" - майстра, що працює з металом. Це прізвище потрапило до США ще у ХІХ столітті і з часом трансформувалося у "Kowal", "Kowalczyk" або "Kovalchuk". Прізвище має польські й українські варіанти, тож зустрічається серед емігрантів із Галичини, Буковини та Волині. Серед найвідоміших - ветеран армії США і активіст Ендрю Коваль.

Мельник

Означає "мірошник" - той, хто молов зерно на млині. Прізвище широко розповсюджене серед нащадків українських емігрантів, особливо у Канаді та північних штатах США. Один з найвідоміших носіїв є Юджин (Євген) Мельник - канадський бізнесмен і колишній власник хокейного клубу Ottawa Senators.

Шевченко

Іконічне прізвище, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку. Сьогодні в США прізвище Shevchenko можна зустріти серед науковців, спортсменів, політиків.

Бондар

"Бондарем" в Україні називали в давнину майстра із виготовлення бочок. У США часто зберігається у прямому написанні, рідше трансформується. Прізвище трапляється в анкетах і у сфері будівництва та логістики, особливо серед робітничих династій у Чикаго, Детройті, Клівленді.

Гончар

Тлумачиться як "гончар" - майстер із виробництва кераміки. Це прізвище зазнало кілька варіантів транслітерації: з англійським "G" (Gonchar) або "H" (Honchar), залежно від того, як сам носій вимовляв "г". Часто виникали варіанти з додаванням суфікса "-ук". Один з найвідоміших носіїв прізвища - американський ІТ підприємець і засновник компанії Augmented Pixels Віталій Гончарук

Петренко

Типове патронімічне прізвище - від імені Петро. Зустрічається серед емігрантів кількох хвиль. Поширене на Середньому Заході та Східному узбережжі. Часто адаптується до "Patrenko" або "Petrenka".

Українська діаспора у США доволі велика та різноманітна (фото: Freepik.com)

Ткаченко

Походить від слова "ткач" (це майстер, що працює на ткацькому верстаті). Популярне серед вихідців із Центральної України. У США найчастіше зустрічається в емігрантських родинах, які прибули після Другої світової.

Серед найвідоміших персон з цим прізвищем - Майкл Ткаченко. Він американський стартап-підприємець, засновник кількох IT-компаній у Сан-Франциско. Його згадують у Forbes як "emerging tech voice from Ukraine".

Сидоренко

Варіант патронімічного прізвища - від імені Сидір (Сидор). Прізвище часто зустрічається у мігрантів із Слобожанщини та Донбасу. У США варіанти "Sydorenko" більш притаманні для свіжіших хвиль еміграції.

Кравчук

Походить від професії "кравець". Прізвище отримало міжнародну впізнаваність завдяки Леоніду Кравчуку, першому президенту незалежної України. У США зустрічається нечасто, але носії цього прізвища часто пов’язані з політично активними діаспорськими родинами. Серед відомих - лікарка та активістка української громади в Нью-Йорку Ольга Кравчук.

Іванченко

Ще одне патронімічне прізвище - від "Іван". У США адаптується слабо, тому частіше зберігається в оригіналі. Трапляється серед українських вчених і викладачів. Один з них Богдан Іванченко - молодий американський програміст, лауреат стипендії Google AI Residency, спікер у Массачусетському технологічному інституті (MIT) та Стенфордському університеті.

Чому ці прізвища важливі

Наявність українських прізвищ у США - це не лише слід еміграції, а й ознака впізнаваності української ідентичності у світі. Часто американці з такими прізвищами починають шукати своє коріння, цікавитися мовою, культурою та історією.

Більше того, українське походження стало додатковою "точкою гордості" в останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення РФ, коли українці здобули репутацію незламного народу.