Українські прізвища, які найчастіше зустрічаються в Америці: ви точно впізнаєте хоча б одне

Українська діаспора в США - одна з найстаріших і найпотужніших. Прізвища вихідців з України сьогодні можна побачити в політиці, бізнесі, науці і шоу-бізнесі. Деякі з них збереглися в майже незмінному вигляді, інші - адаптувались до англійської мови.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найпоширеніші українські прізвища, які масово зустрічаються в США, а також що вони означають і чому стали такими упізнаваними.
Коваль
Походить від професії "коваль" - майстра, що працює з металом. Це прізвище потрапило до США ще у ХІХ столітті і з часом трансформувалося у "Kowal", "Kowalczyk" або "Kovalchuk". Прізвище має польські й українські варіанти, тож зустрічається серед емігрантів із Галичини, Буковини та Волині. Серед найвідоміших - ветеран армії США і активіст Ендрю Коваль.
Мельник
Означає "мірошник" - той, хто молов зерно на млині. Прізвище широко розповсюджене серед нащадків українських емігрантів, особливо у Канаді та північних штатах США. Один з найвідоміших носіїв є Юджин (Євген) Мельник - канадський бізнесмен і колишній власник хокейного клубу Ottawa Senators.
Шевченко
Іконічне прізвище, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку. Сьогодні в США прізвище Shevchenko можна зустріти серед науковців, спортсменів, політиків.
Бондар
"Бондарем" в Україні називали в давнину майстра із виготовлення бочок. У США часто зберігається у прямому написанні, рідше трансформується. Прізвище трапляється в анкетах і у сфері будівництва та логістики, особливо серед робітничих династій у Чикаго, Детройті, Клівленді.
Гончар
Тлумачиться як "гончар" - майстер із виробництва кераміки. Це прізвище зазнало кілька варіантів транслітерації: з англійським "G" (Gonchar) або "H" (Honchar), залежно від того, як сам носій вимовляв "г". Часто виникали варіанти з додаванням суфікса "-ук". Один з найвідоміших носіїв прізвища - американський ІТ підприємець і засновник компанії Augmented Pixels Віталій Гончарук
Петренко
Типове патронімічне прізвище - від імені Петро. Зустрічається серед емігрантів кількох хвиль. Поширене на Середньому Заході та Східному узбережжі. Часто адаптується до "Patrenko" або "Petrenka".
Ткаченко
Походить від слова "ткач" (це майстер, що працює на ткацькому верстаті). Популярне серед вихідців із Центральної України. У США найчастіше зустрічається в емігрантських родинах, які прибули після Другої світової.
Серед найвідоміших персон з цим прізвищем - Майкл Ткаченко. Він американський стартап-підприємець, засновник кількох IT-компаній у Сан-Франциско. Його згадують у Forbes як "emerging tech voice from Ukraine".
Сидоренко
Варіант патронімічного прізвища - від імені Сидір (Сидор). Прізвище часто зустрічається у мігрантів із Слобожанщини та Донбасу. У США варіанти "Sydorenko" більш притаманні для свіжіших хвиль еміграції.
Кравчук
Походить від професії "кравець". Прізвище отримало міжнародну впізнаваність завдяки Леоніду Кравчуку, першому президенту незалежної України. У США зустрічається нечасто, але носії цього прізвища часто пов’язані з політично активними діаспорськими родинами. Серед відомих - лікарка та активістка української громади в Нью-Йорку Ольга Кравчук.
Іванченко
Ще одне патронімічне прізвище - від "Іван". У США адаптується слабо, тому частіше зберігається в оригіналі. Трапляється серед українських вчених і викладачів. Один з них Богдан Іванченко - молодий американський програміст, лауреат стипендії Google AI Residency, спікер у Массачусетському технологічному інституті (MIT) та Стенфордському університеті.
Чому ці прізвища важливі
Наявність українських прізвищ у США - це не лише слід еміграції, а й ознака впізнаваності української ідентичності у світі. Часто американці з такими прізвищами починають шукати своє коріння, цікавитися мовою, культурою та історією.
Більше того, українське походження стало додатковою "точкою гордості" в останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення РФ, коли українці здобули репутацію незламного народу.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: дані U.S. Census Bureau, Pew Research Center і Ukrainian National Association.