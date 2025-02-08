Ці українські прізвища прийшли до нас із глибини століть: чи є серед них ваше?

Прізвище людини - це не просто набір літер, а ключ до вашої родової історії. Деякі закінчення та мовні особливості можуть прямо вказувати на українське походження, не тільки регіон, а ще й певний історичний проміжок.

Яка деталь у прізвищі свідчить про те, що ваше прізвище має глибокі українські коріння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Багато українських прізвищ зберігають у собі сліди предків, їхнього соціального статусу, місця проживання чи навіть зовнішності. Проте деякі закінчення дозволяють визначити, чи належав ваш рід до корінних українців.

Прізвища, що вказують на українське походження

Прізвища із суфіксом "-енко"

Такі прізвища є одними з найпоширеніших в Україні. Суфікс є суто українським і вважається одним з найдавніших та типових. Найбільше таких прізвищ у Чернігівській області, хоча вони характерні для центральних регіонів. Ось кілька прикладів:

Коваленко

Бондаренко

Шевченко

Тимченко

Ткаченко

Прізвища із суфіксами "-ук" та "-юк"

Ще одна категорія прізвищ, яка має дуже давнє походження. Найчастіше зустрічаються у Західній Україні, особливо на Волині, де ними володіє майже третина жителів. Наприклад:

Марчук

Дмитрук

Кравчук

Сапонюк

Прізвища із суфіксами "-цький", "-ський" та "-зький"

Існує міф, що ці прізвища мають польське походження, але насправді вони поширені серед багатьох слов’янських народів. А ще вони вказують на географічне походження або належність до шляхетського роду. В Україні вони традиційно пов’язані з назвами міст чи місцевостей:

Миргородський

Дунаєвський

Хорольський

Нікольський

Ніжинський

Уманський

Шпольський

Прізвища на -ак, -як

Закінчення -ак та -як зустрічаються в прізвищах Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк. Вони також мають давнє походження і характерні для різних регіонів України.

Іменні прізвища

Такі родові імена виникли ще за часів Київської Русі, коли батьки називали дітей на честь тварин, рослин чи природних явищ, сподіваючись передати їм силу природи або захистити від злих духів. Сьогодні їх найбільше на Закарпатті та Полтавщині: