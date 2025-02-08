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Эти украинские фамилии пришли к нам из глубины веков: есть ли среди них ваша?

Суббота 08 февраля 2025 08:00
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Эти украинские фамилии пришли к нам из глубины веков: есть ли среди них ваша? Какие украинские фамилии имеют очень старинное происхождение (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фамилия человека - это не просто набор букв, а ключ к вашей родовой истории. Некоторые окончания и речевые особенности могут прямо указывать на украинское происхождение, не только регион, но и определенный исторический промежуток.

Какая деталь в фамилии свидетельствует, что ваша фамилия имеет глубокие украинские корни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Многие украинские фамилии хранят в себе следы предков, их социального статуса, места жительства или даже внешности. Однако некоторые окончания позволяют определить, принадлежал ли ваш род к коренным украинцам.

Фамилии, указывающие на украинское происхождение

Фамилии с суффиксом "-енко"

Такие фамилии являются одними из самых распространенных в Украине. Суффикс является сугубо украинским и считается одним из древнейших и типичных. Больше всего таких фамилий в Черниговской области, хотя они характерны для центральных регионов. Вот несколько примеров:

  • Коваленко
  • Бондаренко
  • Шевченко
  • Тимченко
  • Ткаченко

Фамилии с суффиксами "-ук" и "-юк"

Еще одна категория фамилий, которая имеет очень древнее происхождение. Чаще всего встречаются в Западной Украине, особенно на Волыни, где ими владеет почти треть жителей. Например:

  • Марчук
  • Дмитрук
  • Кравчук
  • Сапонюк

Фамилии с суффиксами "-цкий", "-ский" и "-зский"

Существует миф, что эти фамилии имеют польское происхождение, но на самом деле они распространены среди многих славянских народов. А еще они указывают на географическое происхождение или принадлежность к благородному роду. В Украине они традиционно связаны с названиями городов или местностей:

  • Миргородський
  • Дунаєвський
  • Хорольський
  • Нікольський
  • Ніжинський
  • Уманський
  • Шпольський

Фамилии на -ак, -як

Окончание -ак и -як встречаются в фамилиях Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк. Они также имеют древнее происхождение и характерны для разных регионов Украины.

Именные фамилии

Такие родовые имена возникли еще во времена Киевской Руси, когда родители называли детей в честь животных, растений или природных явлений, надеясь передать им силу природы или защитить от злых духов. Сегодня их больше всего на Закарпатье и Полтавщине:

  • Осика
  • Дуб
  • Вовк
  • Грім
  • Колода

Ранее мы писали, какие фамилии в древней Украине давали уважаемым людям.

А также упоминали, какие фамилии происходят от украинских князей.

При написании материала были использованы источники: Chz.org.ua, NV, Svarga.com.ua, Pranaslo.

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