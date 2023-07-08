Українські полярники зафіксували рекорд в Антарктиці: такого не було ще ніколи!

Що відомо про рекорд

Мова йде про найвищу липневу температуру за всі роки спостережень. 3-го липня термометри на станції "Вернадський" показали майже "спеку" +8,7 градусів Цельсія.

Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень українських науковців.

Попереднє найвище значення було +5,6 градусів було аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.

Ось такий липень в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Чому це погано

"Важливо, що зараз в Антарктиці - зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуси вищий, є дуже тривожним сигналом.

До того ж, липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи", - розповіли науковці.

3 липня - найспекотніший день на планеті

Так, за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень.

Середня глобальна температура сягнула +17 градусів, перевершивши рекорд серпня 2016 року - 16,92 градуси.

Український прапор в Антарктиці (facebook.com/AntarcticCenter)

Які ще рекорди були зафіксовані на антарктичній станції

Минула зима в районі "Вернадського" стала найтеплішою. Середня температура повітря становила -2,13 градуси, а абсолютний мінімум ледь перетнув позначку -8.

У лютому 2022 року вчені на станції зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень: +12,7. Попередній рекорд був +11,7 градуси 1985-го.

У листопаді 2022 року на "Вернадському" був зареєстрований сніговий рекорд: висота снігу сягнула 345 см. Це було майже на півметра більше, ніж попередній максимум (3 метри в грудні 2021-го).

Так виглядає світанок на "Вернадському" (фото: facebook.com/AntarcticCenter, зроблене у травні)

Ви могли цього не знати

Академік Вернадський (до 1996 - Фарадей) - єдина українська антарктична станція.

Розташована вона на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова.

Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією.

Головне призначення станції - проведення наукових досліджень в Антарктиці. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.