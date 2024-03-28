Українські полярники виявили новий вид рослини в Антарктиці: неймовірні фото

Деталі від вчених

Йдеться про печіночник маршанцію південну (Marchantia berteroana). Спершу його знайшов учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза на північно-східному мисі острова Дарбу.

Ця локація відома з архівних джерел: у 1980-х британські дослідники вивчали тут рідкісні види мохів і досить ґрунтовно описали місцеву рослинність.

Іван Парнікоза відшукав вказані види та поруч з ними вчений виявив великі зелені площі нового виду. Британські дослідники, вивчаючи ці скелі, просто не могли його не помітити.

"Маємо факт проникнення нового виду рослини в околиці "Вернадського". Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли також на острові Бут - найпівнічнішому в нашому районі Аргентинських островів - півострова Київ", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про печіночники

Дослідники відзначають, що поява нового виду може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні. Печіночники - досить теплолюбні і раніше росли у значно сприятливіших для них регіонах морської Антарктики.

Тому, якщо зараз вони поширилися в район "Вернадського", то для них тут теж стали кращі умови.

Полярники зазначають, що в Україні можна побачити родича південної маршанції - маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Водночас її наявність в Антарктиці поки не підтверджена.

До того ж Антарктика дедалі більше зеленіє, і новим зеленим елементом в районі "Вернадського" стала південна маршанція.

Печіночники (фото: facebook.com/AntarcticCenter)