Українські полярники показали милі фото пінгвінів-поліцейських

Що відомо про пінгвінів-поліцейських

У світі налічують 18 видів пінгвінів, з яких 5 зустрічаються в Антарктиці. В районі станції "Академік Вернадський" найчисленніші - субантарктичні пінгвіни. Їх ще називають віслюкові за характерний крик. Вони гніздують на острові Галіндез, біля будівель станції.

Часто до "Вернадського" прибувають й інші види - антарктичні пінгвіни. Британці прозвали їх пінгвінами-поліцейськими, бо на білій шиї мають тонку чорну смугу, що нагадує ремінець від каски констебля.

Ці пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші за віслюкових. Дорослі особини сягають 60-70 см зросту та близько 4,5 кг ваги.

Пінгвін-поліцейський (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В Антарктиці це наймасовіший вид пінгвінів. Їх чисельність - до 7,5 млн пар. Ареал проживання охоплює колом Антарктику, включаючи узбережжя крижаного континенту з боку Південної Америки і прилеглих островів, на північ поширений до Південної Георгії, Буве і Баллені.

Колонії пінгвінів-поліцейських часто займають гористі, високі острови й розповсюджують свій запах на кілометри навколо. Крик цих пінгвінів схожий на гавкіт, тому їх дуже легко відрізнити від “віслючків”.

Південна межа їхнього гніздового ареалу знаходиться в околицях станції. Українські полярники ведуть щорічний моніторинг чисельності антарктичних пінгвінів, аби зрозуміти, як потепління в регіоні може вплинути на динаміку цього виду.

Зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять.

На острові Бут неподалік від станції знаходиться невелика постійна колонія антарктичних пінгвінів. Це одна з найбільших цінностей проєктованого нашими вченими Антарктичного району особливої охорони “Півострів Київ-Аргентинські острови”. Бо на південь від Бута цих пінгвінів можна зустріти, лише як випадкових гостей.

Пінгвіни-поліцейські гостюють біля станції "Академіка Вернадського" (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)