Полярники показали тварин, які виходять в води лише для створення сім'ї: милі фото

Як живуть пінгвіни в Антарктиці

За словами фахівців, більшу частину життя пінгвіни проводять у воді і місяцями не виходять на тверду поверхню.

Виходять на землю лише для линяння та створення сім'ї. Здатні до розмноження вже у 2 роки.

Зокрема, молоді пінгвіни перед утворенням пари мають період "гри в стосунки". Вони прибувають в гніздову колонію, імітують шлюбні відносини, але пташенят не заводять.

Пінгвіни в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Чи зберігаються пари на все життя

Після "перевірки почуттів" пінгвіни створюють пари, будують гнізда та заводять малят. Часто вони зберігають пару на все життя, але бувають і випадки розлучень, коли пара тримається впродовж одного чи кількох сезонів розмноження.

На острів Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", прибувають пінгвіни на початку антарктичної весни (коли в Україні осінь).

Самці і самиці припливають окремо, а потім шукають один одного за голосом.

Пара разом будує гніздо, але здебільшого самці збирають та приносять для цього камінчики, а самиці їх укладають.

Часто пари цуплять "будматеріали" одне в одного, через що бувають бійки.

Як розмножуються пінгвіни в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Хто висиджує яйця

Відкладають зазвичай два яйця. Пташенята вилуплюються через місяць. І яйця і малюків, пара висиджує по черзі.

Пташенята ростуть досить швидко і вже за місяць починають об'єднуватися в групи за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів.

Далі триває процес линьки - зміна пуху на пір'я, після якого малеча вчиться самостійно плавати в океані.

Полярники кажуть, що субарктичні пінгвіни - це соціальні тварини. Все життя вони проводять в зграї, постійно спілкуються між собою, навіть уночі.

Їхні головні вороги - косатки, морські леопарди та південнополярні наморники.

Як живуть пінгвіни в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)