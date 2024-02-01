Полярники показали тварин, які виходять в води лише для створення сім'ї: милі фото

Полярники станції "Академік Вернадський" показали головних своїх сусідів - субантарктичних пінгвінів. Кожен вид особливий по-різному. У шлюбний сезон біля станції можна побачити до 5 тисяч таких тварин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Національного антарктичного наукового центру".
За словами фахівців, більшу частину життя пінгвіни проводять у воді і місяцями не виходять на тверду поверхню.
Виходять на землю лише для линяння та створення сім'ї. Здатні до розмноження вже у 2 роки.
Зокрема, молоді пінгвіни перед утворенням пари мають період "гри в стосунки". Вони прибувають в гніздову колонію, імітують шлюбні відносини, але пташенят не заводять.
Пінгвіни в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Після "перевірки почуттів" пінгвіни створюють пари, будують гнізда та заводять малят. Часто вони зберігають пару на все життя, але бувають і випадки розлучень, коли пара тримається впродовж одного чи кількох сезонів розмноження.
На острів Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", прибувають пінгвіни на початку антарктичної весни (коли в Україні осінь).
Самці і самиці припливають окремо, а потім шукають один одного за голосом.
Пара разом будує гніздо, але здебільшого самці збирають та приносять для цього камінчики, а самиці їх укладають.
Часто пари цуплять "будматеріали" одне в одного, через що бувають бійки.
Відкладають зазвичай два яйця. Пташенята вилуплюються через місяць. І яйця і малюків, пара висиджує по черзі.
Пташенята ростуть досить швидко і вже за місяць починають об'єднуватися в групи за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів.
Далі триває процес линьки - зміна пуху на пір'я, після якого малеча вчиться самостійно плавати в океані.
Полярники кажуть, що субарктичні пінгвіни - це соціальні тварини. Все життя вони проводять в зграї, постійно спілкуються між собою, навіть уночі.
Їхні головні вороги - косатки, морські леопарди та південнополярні наморники.
Раніше полярники показували зелене літо в Антарктиці.
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