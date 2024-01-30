Українські полярники показали зелене літо в Антарктиці: захоплюючі фото природи

З Антарктикою зазвичай асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки. Але зараз там літо і все набуло зеленого кольору. Зокрема, можна побачити унікальну антарктичну рослинність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру .

Яка температура

Зараз в Антарктиці температура повітря коливається близько 0℃. Зокрема, нинішнього літа найвища температура досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня).

Звісно, за таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.

Різновиди унікальних рослин

Серед місцевої флори - два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є "родичем" вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.

Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.

Українські полярники досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущів та їхнє поширення.

Також розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Адже саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення.

Фахівці зазначили, що для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.

Полярники показали зелене літо в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)