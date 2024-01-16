Українські полярники показали "пастки" для повітря: фото загадкових приладів

В районі станції "Академік Вернадський" українські дослідники встановили п'ять "пасток" для повітря. Науковці розповіли, як працюють такі прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Національного антарктичного центру.

Що відомо про "пастки"

Станції встановили на архіпелазі Аргентинських островів. Ця робота відбулася в межах міжнародного проєкту з дослідження розповсюдження силіконів, в якому бере участь Україна.

Наукова назва таких "пасток" - пасивні сенсори. Вони складаються зі спеціальних матеріалів, які накопичують леткі забруднювальні частки подібно до фільтрів, і не потребують джерела живлення.

Тому після встановлення полярникам треба лише час від часу перевіряти, чи не здуло "пастки" вітром і чи не використовують їх птахи для гніздування.

Яка їх функція

Сенсори мають "зловити" циклічні леткі метилсилоксани, якщо вони містяться в повітрі. Це група силіконових рідин, що часто використовується в косметичних засобах та промислових продуктах (хімічні розчинники, рідини для чищення).

Для встановлення "пасток" потрібно виконати низку умов. Зокрема, певний час дослідник не мав використовувати силіконовмісні засоби гігієни: шампуні, зволожувальні та сонцезахисні креми.

Також під час встановлення фільтр треба було акуратно зачепити гачками колби, не торкаючись його руками. Це було досить непростим завданням в антарктичних умовах з постійним вітром.

Для визначення фонового забруднення фільтри були встановлені на п’яти локаціях:

два острови північніше "Вернадського" - напрямок, з якого переважно дме вітер, і теоретично станція не впливає на цей район безпосередньо

дві локації південніше "Вернадського" - напрямок, куди дме вітер, і станція можливо має забруднювальний вплив на ці острови

безпосередньо на даху станції

На станції "Академік Вернадський" встановили "пастки" для повітря (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сенсори встановлені щонайменше на три місяці. Після цього їх потрібно буде обережно зняти і передати для подальшого аналізу в лабораторію в Норвегії.

Що покажуть результати

Фахівці кажуть, що отримані результати покажуть, чи переносяться метилсилоксани на великі дистанції. Якщо сполуки будуть знайдені в пасивних сенсорах на перших двох островах північніше станції, це може бути доказом, що вони потрапили туди з "великої землі".

Також досліджуватимуться зразки осадів, водоростей, крилю, ґрунтів з Антарктики.

На станції "Академік Вернадський" встановили "пастки" для повітря (фото: facebook.com/AntarcticCenter)